新住民工程師為愛成大廚 12/8與台灣移民署在臺南共度移民節

移民署臺南市第二服務站主任陳南翰邀請新營戶政共同訪視邱吉邇和太太，讓白手創業的他們備感窩心（圖/ 移民署南二站提供）

來自土耳其的Giray Fetullah（邱吉邇）原本在知名菸商擔任電子工程師，他於2018年因緣際會，選擇遠渡重洋與臺南女兒Camille結為連理，在我國落地生根。

兩人以邱吉邇已逝母親為名，在臺南市新營區經營「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，店內的擺設和裝潢全出自太太的巧思，客製化的無菜單異國料理大受饕客歡迎，府城這個美食之都更添多元色彩。移民署南區事務大隊臺南市第二服務站行動列車前往訪視及打氣，讓白手創業的夫妻倆備感窩心。

「一開始我來這裡工作，然後戀愛、結婚，現在則是這家私房餐廳的主廚。在我心中，臺灣是個很友善的國家，可以天馬行空的追逐夢想，人生不設限。」

3年前邱吉邇經常來臺出差，當時在披薩店內因併桌認識現任妻子，不但自此一見鍾情，亦愛上臺灣濃濃的人情味。

由於母親和6個姊妹都很會做菜，自小耳濡目染，邱吉邇在烹飪方面展現出相當天賦。婚後他毅然決定轉換跑道，褪下襯衫換上圍裙，傳承媽媽的手藝，分享來自土耳其的好味道。

「每當我製作麵包，就像把對母親的記憶揉進麵團裡，一遍又一遍。」為了端出原汁原味的家鄉美食，邱吉邇對香料、食材與餐具都非常講究，並堅持每日採買當季農產品，只為讓顧客吃到最新鮮的美味。

他說，像是蔬菜燉牛肉、風味雞湯、烤餅和蘋果派等都是經典菜色，尤其是傳統的熱沙咖啡，使用從土國帶回的精緻器皿及咖啡豆精心調製，當一杯杯咖啡送到面前，熱飲時滿室飄香。邱吉邇也樂於教導烹煮道地佳餚，讓更多人知道「原來土耳其不只有冰淇淋」。

服務站主任陳南翰表示，感謝新住民帶來寶貴的多元價值，政府致力營造和諧社會，厚植文化的深度與廣度，期望讓更多外籍人士像邱吉邇一樣感受臺灣的美好。

此外，移民署與臺南市政府合辦的2019移民節活動即將於12月8日星期天的下午2點，在奇美博物館盛大舉辦，除了有豐富多元的新住民表演及美食，更有琳瑯滿目的多元文化展示，以及高級家電等著參加民眾摸彩帶回家，特別邀請邱吉邇夫妻倆參加，也歡迎新住民及國人共襄盛舉，共同歡慶移民節。（新聞轉載自新住民全球新聞網）

蔬菜燉牛肉也是邱吉邇推薦的土耳其道地料理（圖/ 移民署南二站提供）