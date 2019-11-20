新住民工程師為愛成大廚 12/8與台灣移民署在臺南共度移民節

來自土耳其的Giray Fetullah（邱吉邇）原本在知名菸商擔任電子工程師，他於2018年因緣際會，選擇遠渡重洋與臺南女兒Camille結為連理，在我國落地生根。
兩人以邱吉邇已逝母親為名，在臺南市新營區經營「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，店內的擺設和裝潢全出自太太的巧思，客製化的無菜單異國料理大受饕客歡迎，府城這個美食之都更添多元色彩。移民署南區事務大隊臺南市第二服務站行動列車前往訪視及打氣，讓白手創業的夫妻倆備感窩心。
「一開始我來這裡工作，然後戀愛、結婚，現在則是這家私房餐廳的主廚。在我心中，臺灣是個很友善的國家，可以天馬行空的追逐夢想，人生不設限。」
3年前邱吉邇經常來臺出差，當時在披薩店內因併桌認識現任妻子，不但自此一見鍾情，亦愛上臺灣濃濃的人情味。
由於母親和6個姊妹都很會做菜，自小耳濡目染，邱吉邇在烹飪方面展現出相當天賦。婚後他毅然決定轉換跑道，褪下襯衫換上圍裙，傳承媽媽的手藝，分享來自土耳其的好味道。
「每當我製作麵包，就像把對母親的記憶揉進麵團裡，一遍又一遍。」為了端出原汁原味的家鄉美食，邱吉邇對香料、食材與餐具都非常講究，並堅持每日採買當季農產品，只為讓顧客吃到最新鮮的美味。
他說，像是蔬菜燉牛肉、風味雞湯、烤餅和蘋果派等都是經典菜色，尤其是傳統的熱沙咖啡，使用從土國帶回的精緻器皿及咖啡豆精心調製，當一杯杯咖啡送到面前，熱飲時滿室飄香。邱吉邇也樂於教導烹煮道地佳餚，讓更多人知道「原來土耳其不只有冰淇淋」。
服務站主任陳南翰表示，感謝新住民帶來寶貴的多元價值，政府致力營造和諧社會，厚植文化的深度與廣度，期望讓更多外籍人士像邱吉邇一樣感受臺灣的美好。
此外，移民署與臺南市政府合辦的2019移民節活動即將於12月8日星期天的下午2點，在奇美博物館盛大舉辦，除了有豐富多元的新住民表演及美食，更有琳瑯滿目的多元文化展示，以及高級家電等著參加民眾摸彩帶回家，特別邀請邱吉邇夫妻倆參加，也歡迎新住民及國人共襄盛舉，共同歡慶移民節。（新聞轉載自新住民全球新聞網）
蔬菜燉牛肉也是邱吉邇推薦的土耳其道地料理（圖/ 移民署南二站提供）