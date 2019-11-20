美參院通過「香港人權法案」 中國外交部：美方企圖阻礙中國發展

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）香港反送中示威抗議越演越烈，警民暴力衝突升級，引起國際間關注。美國參議院19日一致通過「香港人權與民主法案」。對此，北京認為該法案罔顧事實，企圖阻礙中國發展，要求美方立即採取措施，阻止該案成法。

對於美國參議院審議通過「香港人權與民主法案」，中國外交部發言人耿爽上午在官網發布通告強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，我們正告美方認清形勢，立即採取措施阻止該案成法，並停止插手香港事務。

耿爽嚴詞抨擊該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，並強調中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

耿爽表示，5個多月來，香港持續發生激進暴力犯罪行為，嚴重損害公眾生命和財產安全，嚴重踐踏法治和社會秩序，以及破壞香港繁榮與穩定，更嚴重挑戰北京「一國兩制」的原則底線。

他提到，當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是應盡快止暴制亂、維護法制和恢復秩序的問題。中國中央政府將繼續堅定支持港府、港警依法施政與執法，並支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪份子。

耿爽直指，美國國會有關法案全然漠視客觀事實，並出於不可告人的政治目的，把香港暴力份子攻擊無辜市民、強行霸佔校園、圍攻學生、有組織性的攻擊港警等違法行徑粉飾為追求「人權」和「民主」，其目的就是要為反中亂港之極端勢力撐腰，以實現他們借香港問題阻礙中國發展的陰險圖謀。

耿爽強調，美方這一惡劣行徑不僅損害中方利益，也會損害美國自身在港的重要利益，美方任何企圖干預中國內政、阻礙中國發展的把戲都不會得逞。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。