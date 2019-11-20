台灣高中生在香港理工大學被捕、今獲保釋　公視導演鄧卓儒也平安返家

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日前受困香港理工大學但於19日被捕的台灣戴姓高中生，今(20)日清晨獲保釋，暫未控罪，12月下旬須回警署報到。

學生家長說孩子身體狀況良好，我陸委會則表示會持續提供法律協助。

另外公共電視19日晚間發聲明表示，公視「藝術很有事」香港籍特約導演鄧卓儒，17日獨自在尖沙咀執行拍攝任務途中，遭香港警方拘捕。家屬證實，鄧卓儒已在19日晚獲保釋並返家。

理大近日有眾多「反送中」示威者受困校內，與警方爆發多次激烈衝突，台籍戴姓女高中生也受困其中，並於19日凌晨由一群中學校長帶領離開校園。

不過因她年紀剛好滿18歲（超過18歲幾個月），離開理工大學後便被警方逮捕，送往葵涌警署。

中央社今引述戴姓學生的媽媽說，女兒今天清晨被以港幣2000元（約新台幣7796元）保釋，暫時未有控罪，12月下旬須回警署報到，也未受到宵禁令或限制出境等條件限制。

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戴媽媽表示，孩子身體狀況良好，警署也曾提供食物、衣物和毛毯給她，期間並沒有遭到打罵。女兒還說，不知道是否因為陸委會駐港辦事處介入，警察對她態度還算客氣。

戴媽媽也提到，目前一家人還會繼續留在香港，等農曆過年回台灣和家人討論後，才會決定未來是否續留香港，或另有打算。

戴媽媽除感謝香港台北經濟文化辦事處協助，也特別感謝媒體報導與持續追蹤，令各方積極處理。

陸委會則透過書面說明表示，已確認戴姓高中生今天凌晨獲保釋平安返家，駐港辦事處將持續協處關懷，並提供法律相關協助。

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