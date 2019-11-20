感恩是需要練習的 美國研究：有助於改善負面情緒

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）你也因為工作負面情緒壓力大，不曉得如何排解嗎？根據一篇2018年發表於《心理治療研究期刊》的研究指出，感恩可有助於擺脫有害的情緒，甚至對大腦有持久的影響，有情緒困擾的人，除了心理諮商外，練習感恩，效果比單純諮商更好。

該由印第安那大學、丹佛大學和密西西比大學醫學中心學者共同進行的研究，以293位正飽受憂鬱及焦慮所苦而尋求心理諮商的大學生為對象。

隨機將參與者分配至三組，第一組被要求連續三週，每週寫一封感謝信給一個人；第二組則寫下最低落的想法及負面經驗；第三組則沒有任何寫作活動。

結果顯示，寫感謝信組的參與者，在寫作活動結束後四週和十二週都呈現顯著較佳的心理健康狀況；第一組受訪者僅有23%將信寄出，但寫作活動對未送出信件者，仍有所幫助。

研究者進一步以功能性磁振造影來測量寫過感謝信及完全沒書寫者的大腦，發現寫感謝信者處在感恩經驗中時，其大腦前額葉內側的激活程度更高，且在寫信開始三個月後才顯現，僅僅表達感激之情就對大腦產生持久的影響，隨著時間增長，可能有助於改善心理健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，除了感恩信，不妨嘗試每天寫下讓自己開心的事，即便看起來是件很小的事，只要是令你感覺美好或有貢獻的，例如：借了一支筆給在旁的同學，她給了你一個甜美的微笑；幫家人將水槽的碗洗乾淨了等。

除了是一個紀錄，也在過程中感到欣喜及認同自己。葉雅馨說，原來感恩是可以練習的，也是一種珍惜，有意識數算幸福的人，往往也會更快樂。