台商回流灌水？　台灣經濟部：投資已落實　外界不要抹黑

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）經濟部統計，今年通過經濟部台商回台投資方案聯審資金至今近新台幣7000億，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入，引起外界一片譁然。對此，經濟部澄清台商回台投資「都是確確實實的投資，絕不是欺騙」。

經濟部次長林全能18日在立法院接受立委曾銘宗質詢時坦承，台商回台投資預計7成以上會用國內資金，3成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入，因此遭質疑台商回流訊息灌水。

中央社報導，經濟部長沈榮津強調，因台商回台投資方案並未限定業者資金是否來自海外，僅要求說明自有資金及銀行貸款金額，「重點是投資多少、落實多少，這樣對台灣經濟才有幫助」。

今年至今通過投資台灣事務所審查的投資案累計金額已達6971億元，經濟部統計，今年底約有2253億元投資落實。沈榮津也說，目前每案都有專人追蹤，若之後未能完全落實，就會撤銷貸款手續費優惠。

經濟日報引述經濟部次長王美花今（20）日說法，台商投資都有計畫，會逐步落實，投資已經動起來了，不過有些廠商很低調，不願意公開，如此而已。

至於台商投資落實狀況，王美花解釋，廠商都會在計劃書中講得非常清楚，他會在什麼時候蓋廠、擴廠，以及他需要買土地建廠時間，都會在計劃書跟經濟部講得非常清清楚楚，只是每個公司的階段不一樣而已。