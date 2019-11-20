遭監察院糾正 台灣移民署回應：正研擬妥適做法

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）監察院昨（19）日糾正勞動部、移民署及行政院，並指移民署在處理移工子女身份問題的流程與現實脫節。移民署表示，正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。

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移民署表示，為保障非本國籍無依兒少身分及居留權益，在協尋失聯移工生母期間，社政單位可向移民署申請暫依生母國籍外僑居留證，經尋獲生母一定期間未果，則由社政單位向內政部提出「無國籍」認定，以利後續辦理收出養事宜，經國人收養者可即刻申請歸化國籍。

內政部澄清，非本國籍無依兒少經國人收養者，可依國籍法規定申請歸化國籍，尚未被國人收養者，亦可由直轄市、縣（市）社政主管機關代當事人向戶政事務所送件申請歸化國籍，無須年滿20歲。

移民署表示，經尋獲或自行到案的失聯移工攜有子女者，將協助母子一同辦理旅行文件，儘速送返原屬國，以保障其家庭團聚權。

此外，為確保孕婦及胎兒的安全，若查到懷孕的失聯移工，原則不予收容，以人保或錢保方式，作成收容替代處分。對於出國前，無法自行尋找適當處所暫置的個案，移民署專勤隊均協調民間團體或社福機構，協助予以安置。

此外，移民署正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。

移民署進一步表示，對於監察院糾正事項，移民署也將進一步研議妥適作法，更希望移工朋友多為孩子著想並了解政府作法，有困難可向政府相關單位尋求協助。