鳳凰颱風形成　周五接近台灣東南方海面

更新時間: 2019-11-20 15:56

首次發稿: 2019-11-20 10:37

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 中央氣象局108年11月20日15時45分發布陸上強風特報：今(20)日東北風明顯偏強，21日、22日受颱風外圍環流影響，台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣(含各外島)沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

首次發稿: 2019-11-20 10:37

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 氣象局今(20)日早發布鳳凰颱風形成訊息：原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於今(20)日8時發展為輕度颱風，編號第27號(國際命名FUNG-WONG，中文譯名：鳳凰)，預測朝西北西前進，氣象局正密切注意中。

日本氣象廳今清晨剛剛判定26號海鷗颱風於呂宋島上消散，成為熱帶低氣壓（TD32)， 又宣布東邊的熱帶性低氣壓升格為第27號「鳳凰」颱風。

氣象達人彭啟明指出，這個颱風預估往北的角度會更接近台灣一些，各家數值模式顯示周五(22日)時颱風將接近台灣東南方海面，至於周末走勢目前預報相當分歧，有的說往巴士海峽，有的說北上走台灣東部外海。

彭啟明說，如果這種颱風路徑是在夏季或初秋，那我們就要相當緊張了；所幸台灣目前進入深秋，大致上在東北季風的保護範圍，即使颱風往我們靠近，強度、範圍及影響程度都會比較有限，不過由於鳳凰颱風的環流不大，模式掌握的不一定準確，接下來2天還需要仔細觀察。

是否會發颱風警報？客觀來說有機會，最後要看氣象局主觀的認定。上一次在11月底的颱風警報，已經要追朔到2007年的米塔颱風了。

他同時指出今、明兩天(20-21日)天氣變化不大，但氣溫會稍稍回升；桃園以北與宜蘭花蓮有短暫陣雨、全天偏涼，新竹以南天氣多雲到晴，日夜溫差大。由於台灣海峽風速強，中南部的空氣品質應該也會相當不錯。