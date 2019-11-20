香港警民衝突延燒　美國參議院通過「香港人權與民主法案」

參院版「香港人權與民主法案」主要提案人、共和黨籍參議員盧比歐（圖）19日在參院表示，中國在香港試圖將「一國兩制」變成「一國一制」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國參議院19日通過「香港人權與民主法案」，以及禁止向香港警察出口特定軍火的法案，法案待參眾兩院協調並通過一致版本，再送交美國總統簽署。

綜合香港01和中央社報導，根據參議院版本的法案，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也讓美國總統得以制裁在香港境內侵害人權的人士，包含凍結資產、讓這些人士無資格取得簽證、入境美國或獲得臨時入境許可（parole），現有的簽證則可能被撤銷。

此外，參議院同樣一致通過另一項法案，禁止向香港警察出口特定軍火，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。

中央社報導，參院版法案原先在參議院卡關許久，外傳麥康奈奉白宮之命拖延表決，以利美中簽署「第一階段」貿易協議。不過，香港近期暴力升級頻傳，麥康奈態度也開始轉變，還加入法案連署。

目前參院尚未公布19日通過的法案版本，但比較眾院全院通過版本與參院外委會9月25日通過版本，兩個版本雖重點大抵相似，但內容還是有多處不同。這意味著，參眾兩院還須協調並表決通過一致版本，才能將法案送交美國總統簽署後生效。

香港01引述外媒報導，當法案提交至川普簽署時，預料幕僚間將有一場激烈辯論，部份人擔心此法案會影響美中貿易談判，也有人認為是時候在人權和香港問題上與中國對抗。