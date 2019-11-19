「黑戶寶寶」權益受損 台灣監察院糾正勞動部、移民署及行政院

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）監察院委員王幼玲、王美玉今（19）日指出，行政院對移工生育的黑戶寶寶基本權益的維護及改善緩不濟急；勞動部對移工孕中的性別工作平等法空有政策，卻難落實；移民署對移工子女身分問題的處理流程與現實脫節。監察院今糾正行政院、移民署及勞動部。

監察委員王幼玲、王美玉指出，移工隻身來臺、身處異鄉，在臺易與我國人或同為外籍勞工者產生情感連結，甚至懷孕產子。

而近日媒體多起報導移工所生子女「黑戶寶寶」滯留臺灣的受照顧權益問題，凸顯移工在臺生子後，孩子因為沒有報戶口而成為非本國籍兒童，難以獲得醫療、社福和教育相關的資源。

監委表示，移民處理移工子女身分問題時，未納入父母為逃逸移工無法出面辦理兒少居留身分因素、且未考量移工與子女收容團聚權益及外籍移工子女需屆滿20歲未被國人收養始得由社會福利主管機關協助辦理歸化等因素，致這類兒少在辦理戶籍登記、歸化、居留或出養時皆遭遇阻礙。

移工來臺工作時，往往背負貸款及需支付高額仲介費用，女性外籍移工一旦懷孕，選擇逃跑並生育子女後，唯一的管道是自首被遣返母國，致外籍移工懷孕違法打工或攜子女非法打工受傷情事時有所聞。

凸顯性工法看得到卻用不到，空有政策卻難以落實的窘境，造成本國雇主及受照顧者、外籍移工之權益雙雙受損及我國外籍移工管理機制均受到衝擊。

監委指出，臺北市關愛之家存在多年且獲外籍移工信賴，陸續收容外籍移工所生子女。臺北市政府自102年知悉該機構情事，隨即引入相關資源，提供外籍移工父母協助，並評估轉介到其他縣市政府機構安置，兼顧兒童受照顧權益及未立案機構輔導業務，應予鼓勵。

關愛之家收容來自全國移工子女，需透過衛生福利部、內政部移民署、外交部及各地方政府等跨部會協調，已非台北市政府單一機關所能承載負荷，行政院允應介入積極處理，以保障這類兒少受照顧權益。

本案調查期間，監察委員王幼玲、王美玉特地親赴印尼，拜會印尼海外勞工安置暨保護局局長，國家兒童保護委員會(Indonesian Commission on Children Protection)委員Margaret Aliyatul Maimunah等人權單位。並拜訪駐臺北印尼經濟貿易代表處，提醒印方應重視此議題，獲回應將盡力協助印尼籍移工子女返國。