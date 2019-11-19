博士也瘋狂的惜食餐廳 天然茶莊

新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳」計畫， 媒合餐飲業者使用形狀、大小不符合市場規格的「蔬果格外品」， 讓原本可能會被浪費的蔬果，可以變成餐桌上的佳餚， 並透過餐廳與民眾直接互動過程中， 將惜食觀念傳遞給每一位消費者。

位在新北汐止的天然茶莊因以茶入菜的茶餐、 醇正回甘的好茶及榮獲經濟部2019臺灣滷肉飯節認證的極品採茶 飯，吸引鄰近中央研究院的博士們成為常客。 老闆蔡旭志先生為茶莊第四代，目前除了是有機茶農及經營餐廳外， 為了能提升產業價值，目前也申請有機茶葉加工廠認證， 期望達到產業六級化服務。

談到為何加入惜食餐廳的行列，蔡旭志表示， 因以前臺灣經濟剛起步，那時家家生活較不寬裕， 因而培養出珍惜糧食的習慣。做菜時盡量以全食物或格外品入菜， 就是避免浪費、珍惜食物的第一步，如一般料理時， 常被捨棄的紅蘿蔔葉、白蘿蔔葉及芹菜葉或田間生長的野菜(如刺蔥 )，可透過主廚的巧思下，做成煎蛋或醃製為雪裡紅等料理。 至於是否擔心消費者的接受度，蔡旭志表示， 起初顧客可能會對格外品或全食物料理感到陌生， 但透過溝通與互動，多數消費者都可以接受惜食的觀念， 反而有助於提升消費者對餐廳的信任與認同及形成市場區隔。

另蔡旭志表示，協助農民銷售格外品，係因臺灣個體戶的產量不大， 為了提升外銷實力，農民間應採專業分工並互相合作，創造雙贏， 尤其是協助及輔導剛進入農業的青農們。因本身有經營餐廳， 有固定客源且場地足夠，可以協助農友們銷售格外農產品， 除了可協助農民增加通路，自己的餐廳亦可使用這些食材， 是種互利合作。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」 除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民， 不讓農民辛苦白費。另本局為推廣惜食觀念，將於12月14日及1 5日在新北市板橋區站前廣場舉辦耶誕惜食分享節， 屆時現場將有惜食市集與素人團隊分享，請大家一同參與， 加入珍惜食物的行列。「天然茶園」位於新北市汐止區汐碇路380 巷30號，連絡電話0933-829-266。詳情請參考「 惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享 網」(網址：http://surplus-food. ntpc.gov.tw/)，關注惜食新知。