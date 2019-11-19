鼓勵向上「原」動力 新北獎學金助優秀原住民學生

新北市每學年頒發兩次優秀原住民同學獎學金，今( 108)學年度上學期頒發公私立國小共543名，核發162萬元 獎學金，其中樟樹國小王子瑤不靠補習就名列前茅，六年級的陳家豪 更已通過阿美族語初級認證，大同國小曾宥嘉則是學習低音大提琴， 於國家音樂廳與愛樂管弦樂團一同義演。 這些孩子充份展現努力向上的精神，值得嘉許。

樟樹國小6年級的王子瑤同學在中低年級時曾讓師長憂心， 但透過老師及媽媽的鼓勵，重回學習軌道，沒有上安親班與補習但成 績卻名列前茅，努力的程度讓老師深受感動， 也正準備阿美語中級認證考試。另一位6年級的陳家豪同學，雖是單 親家庭，但卻懂得分擔家務，前陣子姊姊生病，家豪更是代替媽媽陪 姊姊就醫，他也通過阿美族語初級認證。

大同國小6年1班曾宥嘉同學，自小心思細膩、求學認真， 更已通過阿美語初級認證，對於音樂與繪畫興趣濃厚，舉凡校內各項 海報比賽、校內兒童節禮物圖像徵稿，都看得見他用心的作品。4年 級時在老師的推薦下，進入學校愛樂種子低音大提琴分部學習， 每天午休勤加練習，還與樂團到板橋車站做快閃演出、慈善義演， 更在107年12月於國家音樂廳與愛樂管弦樂團一起做慈善義演， 博得滿堂彩。

大同國小是本市原住民重點學校，除了依族別開設阿美族語、 卑南語、噶瑪蘭語與太魯閣語等母語課程，也積極鼓勵學生取得母語 認證，並致力於原住民文化與技藝傳承，學生從4年級開始進行串珠 、編織與皮雕課程，並成立原住民舞蹈團傳承舞蹈， 參加社區豐年祭，以實際行動保存原住民文化。

教育局表示，新北市政府設置原住民學生獎學金， 希望對於學業優秀但家境清寒的原住民族小朋友給予鼓勵及肯定，依 據「新北市公私立國民中小學原住民學生獎學金發給要點」核定，每 學年2次核發總經費達新臺幣350萬元。肯定所有原住民族小朋友 ，更期望下學期有更多優秀同學。

此外，教育局於108學年度補助18所原住民重點暨特色學校辦理 太陽計畫，鼓勵學校發展原住民族語言文化學習社團， 增進學生原住民文化認知與內涵； 搭配原住民資源中心辦理教師學習扶助增能研習， 提升原住民學生學習能力；另整合社區部落資源， 辦理社區型親職教育講座及親子學習活動等， 增益原住民族家長教養及族語知能。