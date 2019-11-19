鼓勵向上「原」動力 新北獎學金助優秀原住民學生

樟樹國小-參加新北市學生舞蹈比賽。(圖/新北市政府教育局)
新北市每學年頒發兩次優秀原住民同學獎學金，今(108)學年度上學期頒發公私立國小共543名，核發162萬元獎學金，其中樟樹國小王子瑤不靠補習就名列前茅，六年級的陳家豪更已通過阿美族語初級認證，大同國小曾宥嘉則是學習低音大提琴，於國家音樂廳與愛樂管弦樂團一同義演。這些孩子充份展現努力向上的精神，值得嘉許。
樟樹國小6年級的王子瑤同學在中低年級時曾讓師長憂心，但透過老師及媽媽的鼓勵，重回學習軌道，沒有上安親班與補習但成績卻名列前茅，努力的程度讓老師深受感動，也正準備阿美語中級認證考試。另一位6年級的陳家豪同學，雖是單親家庭，但卻懂得分擔家務，前陣子姊姊生病，家豪更是代替媽媽陪姊姊就醫，他也通過阿美族語初級認證。
大同國小6年1班曾宥嘉同學，自小心思細膩、求學認真，更已通過阿美語初級認證，對於音樂與繪畫興趣濃厚，舉凡校內各項海報比賽、校內兒童節禮物圖像徵稿，都看得見他用心的作品。4年級時在老師的推薦下，進入學校愛樂種子低音大提琴分部學習，每天午休勤加練習，還與樂團到板橋車站做快閃演出、慈善義演，更在107年12月於國家音樂廳與愛樂管弦樂團一起做慈善義演，博得滿堂彩。
大同國小是本市原住民重點學校，除了依族別開設阿美族語、卑南語、噶瑪蘭語與太魯閣語等母語課程，也積極鼓勵學生取得母語認證，並致力於原住民文化與技藝傳承，學生從4年級開始進行串珠、編織與皮雕課程，並成立原住民舞蹈團傳承舞蹈，參加社區豐年祭，以實際行動保存原住民文化。
教育局表示，新北市政府設置原住民學生獎學金，希望對於學業優秀但家境清寒的原住民族小朋友給予鼓勵及肯定，依據「新北市公私立國民中小學原住民學生獎學金發給要點」核定，每學年2次核發總經費達新臺幣350萬元。肯定所有原住民族小朋友，更期望下學期有更多優秀同學。
此外，教育局於108學年度補助18所原住民重點暨特色學校辦理太陽計畫，鼓勵學校發展原住民族語言文化學習社團，增進學生原住民文化認知與內涵；搭配原住民資源中心辦理教師學習扶助增能研習，提升原住民學生學習能力；另整合社區部落資源，辦理社區型親職教育講座及親子學習活動等，增益原住民族家長教養及族語知能。