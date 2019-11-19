momo會員必備神器 首張聯名信用卡問世 全台老公拉警報！

熱鬧的雙11才剛落幕，電商市場又掀起另一波新熱潮！ 富邦媒體科技與台北富邦銀行今(19)日正式推出momo史上首 張聯名信用卡「momo卡」，提供momo旗下購物網、 電視購物、型錄消費超高momo幣回饋，包括週六享最高20%回 饋、50大品牌天天10%回饋無上限、筆筆消費5%回饋無上限， 搭配「快易通、任意刷、免登錄」三大貼心特色， 能隨辦隨刷立享高回饋，可說是momo會員人手必備的消費利器， 預計將掀起新一波辦卡潮， 也成為全台老公們最怕讓老婆知道的新一代購物神卡！

北富銀表示，momo卡是專屬momo會員的信用卡， 因此特別配合momo消費情境及會員購物習慣設計出三大貼心特色 。其中「快易通」是北富銀運用最新科技開發的新功能， 能透過大數據及網路技術將北富銀和momo會員資料庫進行串接， 針對申辦者既往消費及信用狀況進行即時自動化智慧交叉驗證， 若同時身為北富銀卡友及momo會員，最快不到10秒即可完成核 卡，同時系統會自動為卡友開通及綁定卡號，可立即進行消費。 快速、簡易、免開卡，讓消費者能隨辦隨刷、輕鬆購物趣！

一般市面上提供高回饋率的信用卡多半設有回饋上限， 且許多優惠需要事前或事後登錄，而以momo購物網今年前三季平 均客單價新台幣13,000元來說，很容易就超出上限， 拿不到足額回饋。為符合momo會員需求，momo卡特別推出無 門檻、無上限回饋設計，不論刷10元還是10萬元，一律享有基本 5% momo幣回饋；如果是選購50大精選品牌商品，還可享有天天1 0%回饋無上限！只要在momo通路消費，momo卡就是回饋最 優的信用卡，而且免登錄、免搶名額，不必精打細算， 任意刷也能享有高回饋！

不僅如此，momo卡還規劃了週六會員日，消費滿$3,000 元加碼送300 momo幣(唯一需登錄活動)，等於再加碼10%回饋， 如果購買的是50大品牌商品，則合計最高可以獲得20% momo幣回饋，特別符合普通家庭每周採買的習慣； 加上其他通路消費也都有1%回饋無上限、海外消費則享3%回饋無 上限，要讓卡友歡喜相約週六見，生活大小事都「刷momo買mo re more」！

北富銀指出，momo卡代表的不僅是一張信用卡， 更是一種新的會員經濟營運模式， 透過專屬會員的高回饋率和高便利性，帶給客戶更好的服務體驗， 當客戶的滿意度提高，自然就會增加在通路消費的金額及黏著度， 進而帶動業務穩定成長，這是一個能創造多贏的正向循環。 十分開心這次能有機會與富邦媒體科技攜手合作，也期待藉由mom o卡的發行，為台灣信用卡市場的多元發展找出更多可能。

北富銀身為金融科技先驅， 致力為台灣民眾帶來最創新的數位金融體驗。推出momo卡不僅有 助延伸客群經營觸角，更能透過最新Fintech技術導入， 引領消費者體會金融科技與生活深度結合的實惠和便利，加速推動「 金融即生活、生活即金融」願景實踐。

即日起，北富銀Line官方帳號、北富銀官網以及momo購物網 、電視購物已全面開放momo卡線上申辦， 同步還會推出多項上市驚喜優惠，momo會員不妨把握時機、 盡速加入momo卡行列！詳細卡片權益、 優惠活動及申辦流程可參閱以下網頁：

https://www.fubon.com/banking/ personal/credit_card/all_card/ momo/momo.htm