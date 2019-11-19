秋冬過敏季來了！ 網傳使用鼻噴劑恐嗅覺喪失？ 台灣食藥署來解答

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣氣候潮溼、空氣汙染嚴重，過敏性鼻炎的發生率約佔總人口數的15-20%，且人數不斷增加中。過敏性鼻炎可能合併多種疾病，進而影響學習、工作效率和日常生活，若能早期治療以及合併症的預防，就能減少合併症的產生或減輕嚴重度。

依據台灣氣喘衛教學會資料顯示，過敏性鼻炎的臨床症狀是打噴嚏，流鼻涕，鼻塞，眼睛，鼻子和上顎癢發作，常與鼻涕倒流，咳嗽，煩躁和疲勞有關。此外，也容易合併多種疾病，包括：氣喘、鼻竇炎和結膜炎、鼻息肉和中耳炎、牙齒咬合不正、注意力不集中與過動、睡眠障礙、及學習、工作、活動障礙等。

目前醫學上治療原則是鼻黏膜炎症反應的抗發炎治療，且依照疾病的嚴重度給予階梯式治療方式，而鼻腔噴霧劑是一種經由鼻黏膜吸收藥品的劑型，因為使用方便，又能加速藥品吸收、有效減少藥品劑量及副作用，因此廣泛地被使用於治療或舒緩過敏性鼻炎及其他疾病。

一般常見用於鼻炎的鼻腔噴霧劑有三種類型： 類固醇鼻噴劑、抗組織胺鼻噴劑、血管收縮劑鼻噴劑(又稱為去鼻充血劑)：

類固醇鼻噴劑，只需極低劑量就可以達到理想的效果，副作用小，長期使用並不會引起鼻黏膜萎縮或是嗅覺失常。 第二代抗組織胺經過結構修飾，較不易穿透中樞神經，副作用發生機率較低，且藥效作用時間較長， 一天僅需口服 1-2 次，較為方便。抗組織胺鼻噴劑在安全性上考量為優秀的選擇，但有味道較苦的缺點。 血管收縮劑鼻噴劑(又稱為去鼻充血劑)，其作用是藉由收縮鼻末梢血管以暢通鼻腔，常用於舒緩鼻塞症狀。但長期使用血管收縮劑鼻噴劑容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞，養成依賴性。

有民眾擔心長期使用鼻腔噴霧劑會造成依賴性，甚至影響嗅覺，針對民眾的憂慮，食藥署今（19）日特別在闢謠專區強調，不管是哪一種鼻腔噴霧劑都應經由專業醫療人員評估用藥，並依照醫囑正確使用，民眾切勿自行增減劑量，以避免影響療效及副作用。

資料來源：

台灣氣喘衛教協會-鼻噴劑在過敏性鼻炎之使用

臺大醫院健康電子報136 期-過敏性鼻炎的藥物治療簡介