移民署海外培力加油 新二代回母親故鄉探索河龜保育

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）就讀高雄市立左營國民中學1年級的新二代黃家融，從小就對動物有深厚的興趣，透過移民署辦理的「新住民及其子女海外培力計劃」，返回馬來西亞進行生態之旅。

為在馬來西亞能對烏龜的生態體系有完整認識，黃家融在出發前也做了充分的準備。他與媽媽先到臺灣有名的海龜覓食地小琉球觀察綠蠵龜，並閱覽海龜保育的書面及影像資料、蒐集海龜剪報及參加環境保育的相關活動。

他也與馬來西亞烏龜保育協會（Turtle Conservation Society of Malaysia）創辦人曾碧玉博士聯繫，希望回馬來西亞期間能至協會參訪，以瞭解馬來西亞在河龜的生態保育方式。

黃家融表示這趟馬來西亞生態之旅讓他收穫滿滿，除了親身體驗河龜野放，也觀察到烏龜產卵和孵化的過程，並到Pantai Mak Nik海邊淨灘。

他也與外公外婆分享與烏龜有關的臺灣文化，如元宵節時象徵乞求平安的「乞龜文化」、製作傳統小點「紅片龜」和「紅龜糕」。

最後更發揮創意，利用在馬來西亞期間學會的單字手繪「馬華動物字典」及「馬來西亞原生種動物繪本」，回國後與同學分享，傳遞減塑愛地球的觀念。

黃家融的報告獲選移民署成果報告優選，並獲頒新臺幣5,000元禮券。