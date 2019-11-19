共軍航母剛通過台灣海峽　我國軍今展開全島反空襲「聯翔操演」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）共軍首艘自製航空母艦「002」前天(17日)通過台灣海峽，國軍今(19)日清晨就展開全島制敵反空襲的「聯翔操演」，由扮演假想敵的F-16戰機自花蓮佳山等基地升空，並整合三軍執行全島聯合作戰。

中國首艘自製航空母艦編號002號，17日上午由北向南編隊自東海航經台灣海峽，期間美國神盾艦韋恩．邁耶號（DDG 108）、日本自衛隊神盾艦島風艦（DDG 172）在後尾隨，國防部全程派遣機艦監控。

根據國防部公開訊息，此次共軍002航艦航經台灣海峽，為日前海試後首次通過；而另一艘共軍航空母艦「遼寧號」，上次通過台灣海峽，則是今年(2019年)6月25日。

值此敏感時機，國軍今(19)日上午展開全島制敵的「聯翔操演」。中央社引述軍方人士說，扮演假想敵的F-16戰機清晨自花蓮佳山基地升空，測試全台陸、海、空部隊的防空能力及應變演練，並整合三軍、飛彈部隊等共同執行聯合作戰。

國軍各部隊昨(18)日起即爲這波聯翔操演展開部署，參演驗證的機動防空飛彈預先進駐到規劃的野戰陣地準備迎敵。《聯合》報導稱，有網友在中部目擊愛國者3型防空飛彈車與裝備在快速道路上奔馳。

《中時》報導，為避免影響民航與講求實際擬真狀態，因此這項演習都選在清晨5點半到8點前進行。花蓮基地F-16戰機一起飛後就往北，測試東部外海航行的偵巡艦進行空襲，測試艦隊防空備戰演練。

接著再轉往蘇澳、基隆軍港與台北盆地，對各型飛彈陣地進行防空測試，然後轉往新竹空軍基地測試基地防空，檢視幻象戰機緊急起飛接戰反應時間。

嘉義水上基地的F-16，則對台中清泉崗、台南及屏東基地進行防空與緊急起飛測試；同時針對南部地區的的天弓、愛國者飛彈陣地，以及台灣海峽上的偵巡艦，進行防空測試。

軍聞社19日也報導，參謀總長沈一鳴上將，上午前往空軍作戰指揮部，視導「聯合防空作戰訓練」，代表三軍統帥總統蔡英文、國防部長嚴德發慰勉官兵戮力戰備訓練，堅守工作崗位辛勞，期勉官兵保持高度警覺，守護國家安全。