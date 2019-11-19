台灣史上首例SFTS確定病例　北部70多歲男子疑遭蜱叮咬

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（19）日公布，國內首度出現發熱伴血小板減少綜合症(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 簡稱SFTS)確定病例，該個案近期未出國，但常至山區活動，研判曾遭蜱叮咬之可能性高，將進一步釐清感染源。

該名確診個案為北部70多歲男性，10月24日至11月2日間因陸續出現發燒、嘔吐症狀多次至診所就醫，其後因出疹及意識改變，於11月3日送醫並收治住院，醫院採檢後通報疑似登革熱，11月13日晚間檢驗判定為SFTS病毒陽性，昨日經專家會議確認，其病毒序列與日韓流行株相近。

疾管署表示，個案目前因SFTS合併綠膿桿菌菌血症及凝血功能異常持續於加護病房隔離並接受輸血及抗生素等治療，其同住接觸者及就醫接觸者共68人均無不適症狀，將持續監測至11月27日。

發熱伴血小板減少綜合症之宣導文宣。（圖／疾管署）

SFTS主要病媒長角血蜱之叮咬而傳播，直接接觸急性期病患高病毒濃度的血液或體液也可能導致感染，但實際案例極少。於2009年首度於中國發現，近年中國、日本及南韓皆有確定病例及死亡病例發生，致死率約5%至15%，疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區。

SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑；感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，甚至死亡。SFTS雖無特效抗病毒藥物，但透過積極之支持性療法可降低致死率。

疾管署表示，蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，以棲息草叢、樹林等野外環境為主，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、SFTS等疾病，國外亦有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病之案例。

提醒民眾避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥，如需前往這些區域，應著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的防蚊蟲藥劑。

結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並儘快沐浴更衣，以降低感染機會。

發熱伴血小板減少綜合症之預防方法。（圖／疾管署）