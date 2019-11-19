新南向遊客跨海來台求婚 情定北回歸線

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）詩人余光中曾用「北回歸線是一條敏感的琴弦」來形容嘉義。一名來自香港的遊客梁偉強11月26日晚間選在嘉義市月影潭心，跨海來到嘉義市向相戀兩年的女友林呈虹求婚，在眾人的見證下，由男方送上捧花，順利完成這次的求婚任務，現場洋溢浪漫氣氛。

來自香港的梁偉強說，因緣際會下在兩年前認識擔任護士職務的林呈虹，兩人認識沒多久後便開始交往，正當梁偉強找尋機會讓這段愛情能更進一步之時，林呈虹向他透露將在10月26日前往臺中參加朋友的婚禮，這讓梁偉強下定決心，積極策劃這次跨海求婚任務。

梁偉強說，嘉義市的月影潭心風景優美，雖然之前從未到訪，卻嚮往已久，因此事先瞞著女友偷偷來到臺灣，先到嘉義市的「月影潭心」進行現場準備，過程中受到熱情的嘉義人一路鼓勵與協助，原本訂好的「都市叢林精品旅館」一聽到求婚的訊息也主動提供免費入住接待。

在所有好朋友的協助下，將不知情的林呈虹帶到嘉義市與梁偉強「巧遇」，林呈虹驚喜之餘加上浪漫音樂夢幻燈光，在好朋友的歡呼聲中，羞怯且喜悅地答應梁偉強的求婚，兩人在月影潭心與眾人的祝福下擁吻，讓這次的求婚任務圓滿成功。

嘉義市政府重視愛情產業鏈的觀光商機，與嘉義市旅館商業同業公會共同製作「戀戀佳意」觀光形象影片，以戀愛、婚紗為主題，在嘉義市各大熱門景點合影，留下新人戀愛的軌跡，這一次能夠見證香港朋友的求婚成功，所有同仁也都非常開心。