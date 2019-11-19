台灣桂冠出版負責人賴阿勝疑登山失足　享壽69歲

桂冠圖書公司負責人賴阿勝（圖）在苗栗三灣鄉步道疑失足墜崖身亡。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桂冠圖書股份有限公司負責人賴阿勝，15日前往苗栗三灣步道健行失蹤，昨（18）日中午救難人員在步道與中港溪間的山壁找到遺體，經家屬確認身分後，將報請檢方相驗進一步確認死因。

桂冠圖書股份有限公司負責人賴阿勝， 15日一早出門登山後遲未返回出版社，家屬報警協尋。警消搜尋近3日未果，經調閱監視器發現其最後身影出現在三灣鄉彌陀寺附近龍崀頂步道口，集結協勤民力、救難協會等人員，並出動空拍機擴大搜山範圍，昨天中午在步道與中港溪間深約180公尺山壁找到賴阿勝遺體

警方表示，龍崀頂步道平日鮮少人行，雜草較茂盛，另外，家屬表示，死者生前有心臟方面疾病，不排除是病發或失足墜崖致命，將報請檢方相驗進一步確認死因。

69歲的賴阿勝在1970年代創立桂冠圖書股份有限公司，自1980年代開始，出版、翻譯不少大專院校教授指定用書及國外心理、文史、哲學書籍，對人文社會科學的學生幫助甚大，更在台大校園的對面、新生南路上開設直營門市桂冠書局，後來因數位科技崛起，出版業蕭條，約8年前將公司遷移至苗栗三灣。

中央社引述賴阿勝的長女賴立文說法，父親是苗栗南庄客家人，一生致力出版文化事務，回鄉後捐書贈與在地三灣鄉立圖書館，對客家文學、宗教文化也著墨甚多，還出版首本客家宗教書籍「人與眾神的饗宴」。

女兒賴立文今天說，「桂冠」是父親一生心血，，出版業在台灣很辛苦，但父親從未放棄，一生堅持苦撐，如今意外驟逝，家人都措手不及，考慮找到有同樣理想、理念者承接出版社，將「桂冠」品牌延續下去，並於11月26日在頭份市立殯儀館舉行告別式。