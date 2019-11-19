教育新南向政策成效佳 IMD人才報告排名大躍進

瑞士洛桑管理學院(IMD) 11月18日發布「2019年IMD世界人才報告」(IMD World Talent Report 2019)，在63個受評比國家，我國排名第20名，較2018年大幅進步7名。在亞洲地區國家中，我國排名第3名，僅次於新加坡(第10名)、香港(第15名)，優於韓國(第33名)、日本(第35名)及中國大陸(第42名)。

IMD將人才報告指標分為：「人才準備度」、「吸引與留住人才」及「投資與發展人才」三大類，我國這三大類指標都較去年進步，其中，「人才準備度」大幅提升至第12名，較去年進步15名；「吸引與留住人才」進步3名（第29名），「投資與發展人才」進步1名（第24名）。

其中「人才準備度」是評比一國人才資源的充足程度，共分12細項指標。此次排名大幅躍升，主要係「教育評比(PISA國家研究中心)」排名居全球第2、「學校重視科學教育」採計STEM領域大學畢業生占比，我國高達33%，排名全球第3。

此2項指標為我國優勢項目，顯示近年政府強化引導學生適性學習及大學學生在STEM領域專業能力的培育，已深獲各界肯定，印證Google、Microsoft等科技巨擘近一年來的競相來臺設置研發與創新中心。



另外，「金融人才」、「經理人國際經驗」與「績優經理人」等3項指標都有進步，此與政府致力落實專業職能證照制度，積極接軌學用合一，以及吸引外國專業人才來臺，鼓勵人才交流的努力結果。同時，「外籍大專以上學生移入」排名亦上升至第13名，反映蔡總統深耕教育新南向政策，開發多元招生策略，並推動評點制，鼓勵在臺畢業之僑外生留臺工作，已有相當成效。（ 新聞轉載自新住民全球新聞網）