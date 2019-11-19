2019東華大學國際文化之夜 多國境外生秀文化展風情

為歡慶國立東華大學25週年校慶，校內境外生、原住民民族學院舞團結合校內社團，共同展現東華多元豐富的文化。11月12日於學生活動中心演藝廳舉辦「2019國際文化之夜」，與遠道而來的姊妹校校長、代表及畢業校友等海外嘉賓，共享熱情歡暢的秋夜。

文化之夜由馬來西亞、緬甸及臺灣的周嘉晴、祝家蔚、王治澤及林弱水等同學擔綱全場中、英文主持，幽默且專業的主持，以「世界旅遊」為主軸，引領全場觀眾進行豐富的環遊世界之旅，讓活動增添許多色彩。

臺灣是多元文化各放異采的寶島，東華有幸能有來自臺灣各民族，及全球不同國家與文化的同學共同演出，有來自吉爾吉斯坦草原節慶表演、越南以現代民謠所詮釋當地京族文化象徵的「越南長襖」、蒙古以音樂劇方式講述具有草原力量，悠揚動容「家庭與愛」的故事，及融合古典與現代元素的南印度獨特舞蹈。

除獨特的異國風情外，再融合校內表現優異的社團國樂社、嘻哈文化研究社，以優美的中國樂器展現漢民族之美，及西方Hip-hop創新表演，活絡現場氣氛。

享譽海內外的東華原住民民族學院舞團，以宏亮的歌聲及極具感染力的舞蹈傳遞各族獨特又豐富的樂舞，仿若置身部落間，享受美好真誠的樂音。

最後印尼同學以氣勢磅礡的戰舞及獨特的竹製樂器演奏，曲終前邀請觀眾共舞互動，為文化饗宴畫下完美句點。

東華大學表示，國際文化之夜已連續辦理8年之久，隨著境外生人數及國家數增加，表演益趨多元精彩，已成為每年境外生最期待的文化盛會。未來校園及社區將有更多境外生多元美好的文化展演，大家相約明年見。（新聞轉載自新住民全球新聞網）