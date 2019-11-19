南港老爺冬季大玩廚藝 Soft Kitchen推中西混合大補帖

隨著秋冬降臨，寒意漸濃，正是補身子的重要時期，南港老爺行旅擔心旅人們受寒，推出冬季限定菜單，主廚精心研發之冬季補氣新菜色中，延續義法料理的精隨並加入中藥食材，重新詮釋秋冬進補新樣貌，今年11月18日起至明年1月19日午間時段於Soft Kitchen限定供應，價格為NT$880+10%起。

身為亞洲人，對於「進補」這件事情格外重視，不論是保健養生、感冒受寒、懷孕或生理期等等都要進補！而擅長義法料理的Soft Kitchen主廚本次也挑戰研發兼具西式工法與中式食材的冬季進補菜色，其中一道為「法式油封低溫鴨腿搭薑母鴨醬汁」，選用台灣宜蘭豪野鴨加入中藥材，並以60度低溫烹煮四小時，使肉質不乾澀卻保有彈性，入口時的香氣濃郁伴隨著一絲暖意；另一道為「古法慢燉十全大補稻草牛」，以桌邊服務的方式呈現，首先將裹著稻草的牛小排淋上君度橙酒後炙燒，藉溫度讓稻草香與牛肉融和，再佐主廚特調十全大補醬汁及以分子料理手法製成的十全大補泡沫，其稻草香中帶著酒香，咀嚼時是越嚼越濃郁。此外，新菜單中也多了許多單點品項，像是「長臂螯蝦搭蟹肉汁剝皮辣椒義大利寬麵」、「溫泉蛋燻鮭魚酸奶油米麵」、「嫩煎鮭魚佐橙汁紅酒醬」等主餐，讓想嘗試不同主餐的旅人們有更多選擇。

冬天再寒冷，都敵不過主廚想呈現全新冬季菜色的熱情！同時於今年12月30日前，凡是南港區、內湖區、汐止區居民或公司行號上班族前來用餐還可享午間套餐88折專屬優惠。