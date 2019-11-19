米其林粵菜名廚首度來台廚藝交流　三位頂尖主廚聯手創作獨一無二美食盛宴

品嘗高檔粵菜，香港絕對是美食家的首選！透過視覺、味覺、嗅覺、聽覺、觸覺的五感享受，以美食拉近人與文化之間最直接的交流體驗。今年12月，香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦限時兩天的”米其林文化盛宴”，由飯店廚藝總監劉冠麟特別邀請香港米其林一星粵菜名廚-九龍香格里拉大酒店香宮與港島香格里拉大酒店夏宮，中餐行政總廚張浪然與梁汝景，首度來台廚藝交流，三大名廚將於12月5日及6日在醉月樓呈現獨具匠心的粵味美食哲學。

”米其林文化盛宴”靈魂人物，是擁有近四十年廚藝經驗的廚藝總監劉冠麟，其精湛廚藝受到法國知名三大美食協會的肯定-「藍帶騎士協會（Cordons Bleus）」台灣地區的副總裁、「名廚藝術協會（Escoffier）」台灣地區的副總裁，以及「美食家協會（Chaine des Rotisseurs）」餐飲大使台灣第一位得獎者。以獨到見解精確掌握中餐廚藝精髓與趨勢，多次引領中式餐飲話題。此次”米其林文化盛宴”的亮點，劉總監將運用其備受讚譽的創新之道與香港二大米其林粵菜名廚，進行一場難能可貴的共同創作、相互交流並切磋技藝，食客們可以在台南就能品嘗到粵菜的經典佳餚。

以粵菜炒功見長的梁師傅，強調「按照所學的傳統方式做菜，且要突顯粵菜最講究的鑊氣。」精選食材，猛火快炒，起鍋盛盤，不多矯飾，力求短時間內熱騰騰上菜，輕煙飄散時也帶起一股絕妙的香氣，就是粵菜的靈魂─鑊氣，叫人聞香垂涎，食指大動！而今他也以此風格致力傳承、教導後輩，因為「西風東漸，年輕中廚追求潮流，難免捨本逐末，我更要堅守正宗粵菜的烹調精髓，穩中求變，不叫粵菜失色！」正是這樣對料理的堅持，富商名流如李嘉誠、周潤發、梁朝偉、關之琳…等都是他的座上嘉賓，歷任香港特首和中國國家主席習近平的一些重要晚宴，也都指名由他掌廚。

奠基於傳統粵菜、茁壯於高檔食府的張師傅，以優異的烹技、精準的滋味、和盛盤的美感，成為讚譽加身的標記！他強調「創作的靈感來自於生活」，每天走訪市場不歇，親自採買少見食材，為貴客推陳出新；餘暇置身大排檔、茶餐廳用餐，老菜的精髓也可以華麗變身，創意自是源源不絕！深諳「相機先食」的他，更講究菜式的賣相，讓他的佳餚呈現出精品粵菜的魅力！張師傅多次在烹飪大賽中奪冠，包括2013年香港美食大獎創意中菜的金牌、2014年環球廚神挑戰賽中華美食組的至尊金獎、和2016年亞洲名廚菁英賽前菜項目的金牌，現在的他身為評審身分，為提攜後進而努力。

此次，”米其林文化盛宴”所呈現的高檔粵菜是很難得在台灣品嘗的經典菜色，包含梁汝景行政總廚以金黃澄澈上湯所製的「松茸瑤柱燉響螺」燉湯，湯鮮料美，營養豐富；而另一道重要宴席不可獲缺的「鮑魚百花玉環盤」則梁師傅拿手菜，充份展現他純青廚藝。除此之外，由張浪然行政總廚所帶來的「荷香蟲草花鱈魚」，這道菜張師傅特選油潤厚實的圓鱈，鮮美至極的鱈魚有輔料相佐，又有魚汁助陣，多層次口感，美不勝收；而清雅飄香的「蔥薑生煎文昌雞」，以天然飼養，肌理飽滿的走地雞，張師傅用佐味卻不奪味的蔥薑與沙薑料理，使成品色澤金黃、更掌握了精準的火候，讓雞肉停格在最嫩的時刻，肉質軟嫩甜潤！

”米其林文化盛宴”首度邀請香港二大粵菜名廚來台，將與香格里拉台南遠東國際大飯店廚藝總監劉冠麟以廚藝文化交流，精彩詮釋頂級粵味精髓，將在12月5日及6日帶給食客獨一無二的粵式美食饗宴！