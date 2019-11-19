葡萄牙癌症專家：誤信草藥偏方恐影響化療、凝血功能

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）不少癌症患者為了延長存活率和提升治癒率，在正規西醫治療外，還會服用草藥等輔助療法來調理身體。對此，醫學專家提出警告，有些草藥的成分會影響癌症治療的效果，因此癌症患者在進行草藥等輔助醫療之前，務必事先諮詢主治醫師。

葡萄牙里斯本癌症研究中心的乳房外科醫師Maria Joao Cardoso表示，醫學史上從來沒有科學數據證實，服用、塗抹草藥能有效治療癌症、控制癌細胞；她強調，既然是沒有科學根據的東西，就不該誤信偏方而傷害身體。

此外，她建議主治醫師應該多關心患者，主動詢問是否有進行任何輔助療法；而患者在進行任何輔助療法前，應諮詢並取得主治醫師的同意，尤其是癌細胞已轉移到皮膚的患者。

Maria Joao Cardoso進一步說明，許多草藥可能會干擾荷爾蒙治療和化療效果，或者是影響凝血功能，導致傷口癒合力變差，進而產生明顯的疤痕，例如：穿心蓮、小白菊、大蒜、銀杏、人蔘、山楂、歐洲七葉樹和薑黃。

抗癌之路繼艱辛又漫長，Maria Joao Cardoso建議，患者如果想透過輔助療法來緩解化療帶來的不適感和副作用，建議可以從事瑜珈、正氣、靈氣療法和針灸等來提升生活品質。