〈時評〉英德配的遭遇戰

千呼萬喚，蔡英文總統爭取連任的副手終於公布，就是她黨內初選的競爭對手賴清德，這是綠營最強的組合，也最有機會贏得勝選，不過，可能會面臨包括台獨、赦扁等議題的遭遇戰，若是處理不好，不僅會讓競爭對手見縫插針，也可能流失部分支持者的選票。

蔡英文和賴清德在黨內總統初選時，為了爭取黨內的那一張大選門票，彼此攻防，曾經造成嫌隙，不過，正因為當時競爭太激烈，讓蔡英文陣營、身邊幕僚才開始正視即將到來的選戰，如今，民進黨在爭取明年選勝前提下，決定推出英德配。

從英德配正式成局的那天起，代表蔡英文和賴清德盡釋前嫌，更證明政壇上沒有永遠的敵人這句話。但就算賴清德願意捨身力挺蔡英文，獨派人士也陸續歸隊，但初選過程的風風雨雨，肯定會被藍營拿出來大做文章。

首先，賴清德以務實的台獨工作者自居，對於標榜台灣價值、台灣共識的蔡英文，已被藍營叫陣是否認同賴清德的台獨理念。其實，蔡賴兩人的理念並無不同，都是以民進黨的台灣前途決議文為本，只不過名稱和說法有別。

何況總統在第二任時，往往比較能做出大刀闊斧的決定與主張，像李登輝提出兩國論、陳水扁的正名制憲，都是在總統即將卸任前夕，這也是多數深綠人士願意再給蔡英文最後機會的原因。

特赦陳水扁議題上，賴清德曾說這是他的一貫主張，但蔡英文從上任迄今，對於這個問題始終沒有鬆口，可以預見會再度被藍營挑撥離間，但這個問題影響有限，因為賴清德在擔任行政院長時，早已面臨同樣質詢，特赦與否的權利仍操之在總統手上。

另一個可能被攻訐點是動用國家機器，因為賴清德在初選期間，出入台南市政府的台北辦公室，這個報導見諸媒體後，賴清德一度影射國家機器介入初選，後來，包括韓國瑜陣營在內，都以此來攻擊民進黨政府，接下來，勢必會再對英德配提出類似質疑。

「英德配」對上「國政配」，目前民調領先有一段距離，但對於藍營可能在蔡賴兩人傷口上灑鹽，仍必須小心以對，才能避免親者痛、仇者快，落入敵人的圈套裡。

（作者李平華，資深媒體人）