〈時評〉股市投資散戶 怎樣才能不踩雷？

為什麼散戶在股市中總是居於弱勢，賺少賠多？投資股票困難嗎？其實有些基本道理是可以討論的。投資股票不用想的太複雜，只是有些基本功確實需要練習一下，其他的原則把握好，要想獲利，並不困難。

什麼基本功要練習呢？答案是閲讀公司財務報表的能力，這是解讀公司有沒有投資價值，最基本的要求。投資人不要認為閲讀財報有多困難，台灣現在會計水準基本上是很不錯的，而且政府要求上市櫃公司資訊公開的程度，算是相當嚴格。過去做假帳，矇騙投資人的狀況，現在已經極少發生，所以投資人要養成閱讀及分析財務報表的習慣，也要相信公司的財報，至於企業的年報，如果能耐心閱讀分析，那更能透徹了解公司財務、業務情況。

當會計師是很辛苦的工作，需要專業及耐力，但是閲讀及分析會計三表：資產負債表、損益表、現金流量表，卻沒有想像中困難，買一本財報分析的書，看不懂就請教學過會計的朋友，不要多久，慢慢就進入狀況了。

除了分析財報之外，如果能夠親自參加股東會那更好，從股東會現場了解企業經營者的談話及反應，比閲讀財報更真實，更能深入掌握公司的實際狀況。現場見聞經營者是否正人君子，對投資人來說，是相當重要的參考，如果企業經營者言詞閃爍，答話不誠實，那這家公司的投資價值必定大打折扣。

再說到公司資訊的閲讀及判斷，要些思考及經驗。現在的媒體及資訊傳播太快速而且發達，各類資訊汗牛充棟，投資人不可太相信媒體資訊，因為有些資訊發佈的背後因素，不見得單純，也許只是拉抬股價。萬般拉抬只為出，只是在幫助莊家出貨而已。也有資訊只是在報導過去發生的事，對於未來並不具有任何意義，或是撰寫者自己主觀的判斷及臆測，不見得正確。

至於投資標的之選擇，不要只是趕流行卻知之甚少，尤其現在最夯的5G、AI、區塊鏈、IOT⋯⋯，一堆科技專有名詞，究竟能為企業帶來多少獲利，如果實在搞不清楚的話，乾脆不要投資，選擇自己懂的產業就好了。要知道讓華倫巴菲特致富的股票，都是傳統產業，如食品、金融等產業，科技股他是絕少涉足的。

華倫巴菲特常把科技股比喻成白雪公主童話故事中，趕時間參加舞會的馬車，灰姑娘上車之後，如果不及時下車，時間一到，就會變回南瓜。問題是這場舞會的時鐘，沒有指針，你永遠不知道什麼時候該上馬車回家，那是極大的挑戰及風險，選擇易懂的行業最安全。

耐心選擇好股，長期慢慢存股，利用複利值及時間，即使殖利率只有5%、6%，時間一久，耐心會讓您成為最大的贏家。如果投資的標的，沒有10年以上安全存股的價值，那還不如不買。

選擇存股檔數不用太多，挑到4、5檔穩定成長的好公司，耐心長期存股，時間是您最佳的僕人，一定比射飛鏢方式選股有效益。股市名人孫文雄，他選擇的標的第一店、萬企，精誠資訊、上海商銀等股票，都是大量持股，長期持有，讓他獲得極大的利潤。

找標的一定要注意價值，而不是盯著價格看，如果不能確定價值，那價格是沒有意義的。發現價值，是決定成敗的關鍵。

投資股票避免短線操作，因為決定價格的是市場，不是你、我個人，千萬不要認為自己有打敗大盤的能力，那是極大的風險，低買高賣，人人都想，但是那只是運氣，千萬不要以為是常態。

至於買進股票的時機，絕對不會是現在屢創高峰的時候，要記得香港首富李嘉城的名言「不疾而速」，平時就先看好矚意的標的，靜待大盤重挫，股價大跌，那就是絕佳進場的時候。

當然，投資股票人人都有自己不同的見解，沒有什麼一定的守則，所以股市名言 : 股市只有輸家及贏家，沒有專家。

要想當蠃家嗎？就是永遠要注意風險，什麼叫做「注意風險」，再引用華倫巴菲特的名言，就是永遠要知道自己在做什麼，而不是自己做什麼都搞不清楚。

（作者溫潤身，證券主管機關任職31年，知名企研所畢業，曾在美國知名企業任職。）