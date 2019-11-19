〈時評〉台灣觀光旅遊萎縮　政府不能再漠視

根據世界經濟論壇（WEF）公佈，2019年全球旅遊業競爭力報告，台灣排名第37名，比兩年前倒退7名，在東亞地區跌幅最深，另一項名次大幅滑落是自然保護區項目，顯示台灣對自然環境保護不力。

台灣觀光旅遊業在國際的競爭力正快速下滑，政府如果再拿不出深謀遠慮的措施，根本競爭不過世界其他國家，國際觀光客對台灣的熱度正在遞減中，深值警惕。

台灣不是沒有天然環境發展觀光旅遊產業，只是台灣地方政府太重視地標建築，結果是花了大錢，根本沒有特色，過不了多久，就成為蚊子館，以至於全台竟然有800座蚊子舘，耗資240億元新台幣，天空步道蓋了18座，結果不用問也知道，毫無新奇之處，又怎麼吸引國際觀光客？

我們可以檢討一下，從北到南，台灣蓋了多少座原住民文物館，又有多少座客家文化館，但是，有幾座可以讓觀光客留下深刻印象，甚或流連忘返的？絕大多數這些水泥森林，觀光客進去後，不到20分鐘，就沒有什麼新鮮感，想要打道回府了，重覆淺碟式的水泥建築物，根本在觀光客心目中，留不下深刻印象，又有誰想來第二次？重複蓋了那麼多建築，內容卻無新意，沒有獨特體驗，是要怎麼吸引國際遊客？

政府為什麼不能規劃國際觀光客到原住民部落深度旅遊，享受跟原住民共同生活的樂趣？甚或跟他們一起打飛鼠、烤山豬，溯溪抓魚，享受豐年季的熱情及樂趣，那種深度旅遊的價值，相信是國際觀光客樂意享受的，也會受到歐美人士的歡迎。

根據移民署統計，10月來台觀光客是93萬7755人，比去年同期95萬9774人，減少2.29%，其中中國遊客在去年10月為23萬9366人，今年10月減為11萬2068人，減幅53.18%。

中國遊客減少只是問題之一，其他地區的觀光客也沒有顯著成長，才是更大的問題。

台灣觀光產業的產值，佔我國GDP比重為4.4%，還不到全球平均值10%的一半，產值之低，實在難看。顯示觀光旅遊產業，所為台灣創造的就業機會及國民所得，還不到世界其他國家的一半，這也是我們低薪的原因之一。但是，另一方面來說，成長的空間卻還是很大。

在此同時，泰國觀光旅遊佔GDP18%，法國、西班牙各佔20%。台灣甚至用補貼的方式，還只能吸引週邊國家的旅客，對於歐美高消費族群，產生不了作用。

是什麼原因造成台灣觀光旅遊事業如此不振？其實老天爺賜給我們的天然環境是相當好的，只是我們不珍惜，不會運用，不用心規劃深度旅遊而已，到現在還是停留在遊覽車載客趕行程，血拼購物，或赴觀光區到此一遊的思考，沒有考慮做深度文化之旅，實在可惜。

台灣得天獨厚的地理風貌，其實是珍貴的國際旅遊資源。森林覆蓋率達60.7%，是全球平均值30.3%的2倍，在世界排名第33名，亞洲地區排名第7名，台灣林相豐富多元，野生動物又多，是最大資產及環境優勢。如果台灣規劃深度生態旅遊，機會絕佳，不要再只想到日月潭、阿里山、太魯閣丶墾丁，那些固定的淺層式景點住宿，觀光客早已看膩、玩膩，而且太商業化了，難道其他國家類似觀光區會比不上臺灣嗎？

再説到台灣的夜市觀光，千篇一律，大同小異，實在看不出有吸引國際觀光客的條件，所販售的餐飲，也是雷同，環境品質更無特殊之處，怎麼成為觀光特色，吸引國際觀光客呢？

台灣的旅行社九成都在推動國外旅遊，只有一成推動本地旅遊，結果造成台灣人一窩蜂出國旅遊，國內觀光旅遊反而沒落，國際人士對台灣民俗風情及大自然美景，了解太有限了。

台灣不是沒有吸引人的文化資產，例如雲門舞集、優人神鼓、明華園、霹靂布袋戲，政府有考慮整體規劃，吸引觀光客嗎？

至於台灣的音樂，長久以來，風迷華人世界，政府重視這些音樂及藝人嗎？有考慮如何整合運用，發揚光大，吸引全球華人到此朝聖嗎？還是坐令對岸快速超越我們？

再說到台灣的民俗祭，例如鹽水蜂炮、頭城搶孤、船王祭、台東炸寒單，還有101的跨年，都是值得深思規劃的好文化題材。

最近總統大選，一方主張將觀光局改為觀光部，另一方主張改為觀光署，不論是部或署，如果不改變腦袋及思惟，台灣觀光旅遊還是開創不了新局面。如果有一天，政府不再撒鈔票救觀光旅遊，國際觀光客近悅遠來，爭相到台灣享受大自然的美景，及台灣豐厚的文化底藴，甚至政府不得不加價限制來台遊客人數，那就是我們要用力鼓掌，而且為政府多按幾個讚的時候了。

不要再讓台灣觀光旅遊沉淪了，人民深切期盼。