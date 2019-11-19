  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉台灣觀光旅遊萎縮　政府不能再漠視

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2019/11/19 14:25
（圖為2018年桃園大溪繞境活動，吸引不少外國觀光客參與盛會）

（圖為2018年桃園大溪繞境活動，吸引不少外國觀光客參與盛會） (來源 台灣英文新聞)

根據世界經濟論壇（WEF）公佈2019年全球旅遊業競爭力報告台灣排名第37名比兩年前倒退7名在東亞地區跌幅最深另一項名次大幅滑落是自然保護區項目顯示台灣對自然環境保護不力

台灣觀光旅遊業在國際的競爭力正快速下滑政府如果再拿不出深謀遠慮的措施根本競爭不過世界其他國家國際觀光客對台灣的熱度正在遞減中深值警惕

台灣不是沒有天然環境發展觀光旅遊產業只是台灣地方政府太重視地標建築結果是花了大錢根本沒有特色過不了多久就成為蚊子館以至於全台竟然有800座蚊子舘耗資240億元新台幣天空步道蓋了18座結果不用問也知道毫無新奇之處又怎麼吸引國際觀光客

我們可以檢討一下從北到南台灣蓋了多少座原住民文物館又有多少座客家文化館但是有幾座可以讓觀光客留下深刻印象甚或流連忘返的絕大多數這些水泥森林觀光客進去後不到20分鐘就沒有什麼新鮮感想要打道回府了重覆淺碟式的水泥建築物根本在觀光客心目中留不下深刻印象又有誰想來第二次重複蓋了那麼多建築內容卻無新意沒有獨特體驗是要怎麼吸引國際遊客

政府為什麼不能規劃國際觀光客到原住民部落深度旅遊，享受跟原住民共同生活的樂趣甚或跟他們一起打飛鼠、烤山豬，溯溪抓魚享受豐年季的熱情及樂趣那種深度旅遊的價值相信是國際觀光客樂意享受的也會受到歐美人士的歡迎

根據移民署統計10月來台觀光客是93萬7755人比去年同期95萬9774人，減少2.29%，其中中國遊客在去年10月為23萬9366人今年10月減為11萬2068人，減幅53.18%。

中國遊客減少只是問題之一其他地區的觀光客也沒有顯著成長才是更大的問題

台灣觀光產業的產值，佔我國GDP比重為4.4%，還不到全球平均值10%的一半，產值之低實在難看顯示觀光旅遊產業所為台灣創造的就業機會及國民所得還不到世界其他國家的一半這也是我們低薪的原因之一但是另一方面來說成長的空間卻還是很大

在此同時泰國觀光旅遊佔GDP18%，法國西班牙各佔20%。台灣甚至用補貼的方式還只能吸引週邊國家的旅客對於歐美高消費族群產生不了作用

是什麼原因造成台灣觀光旅遊事業如此不振其實老天爺賜給我們的天然環境是相當好的只是我們不珍惜不會運用不用心規劃深度旅遊而已到現在還是停留在遊覽車載客趕行程血拼購物或赴觀光區到此一遊的思考沒有考慮做深度文化之旅實在可惜

台灣得天獨厚的地理風貌其實是珍貴的國際旅遊資源。森林覆蓋率達60.7%，是全球平均值30.3%的2倍在世界排名第33名亞洲地區排名第7名台灣林相豐富多元野生動物又多是最大資產及環境優勢如果台灣規劃深度生態旅遊機會絕佳不要再只想到日月潭、阿里山、太魯閣丶墾丁那些固定的淺層式景點住宿觀光客早已看膩玩膩而且太商業化了難道其他國家類似觀光區會比不上臺灣嗎

再説到台灣的夜市觀光千篇一律大同小異實在看不出有吸引國際觀光客的條件所販售的餐飲也是雷同環境品質更無特殊之處怎麼成為觀光特色吸引國際觀光客呢

台灣的旅行社九成都在推動國外旅遊只有一成推動本地旅遊結果造成台灣人一窩蜂出國旅遊國內觀光旅遊反而沒落國際人士對台灣民俗風情及大自然美景了解太有限了

台灣不是沒有吸引人的文化資產例如雲門舞集優人神鼓、明華園、霹靂布袋戲政府有考慮整體規劃吸引觀光客嗎

至於台灣的音樂長久以來風迷華人世界政府重視這些音樂及藝人嗎有考慮如何整合運用發揚光大吸引全球華人到此朝聖嗎還是坐令對岸快速超越我們

再說到台灣的民俗祭例如鹽水蜂炮頭城搶孤、船王祭、台東炸寒單還有101的跨年都是值得深思規劃的好文化題材

最近總統大選一方主張將觀光局改為觀光部另一方主張改為觀光署不論是部或署如果不改變腦袋及思惟台灣觀光旅遊還是開創不了新局面如果有一天政府不再撒鈔票救觀光旅遊國際觀光客近悅遠來爭相到台灣享受大自然的美景及台灣豐厚的文化底藴甚至政府不得不加價限制來台遊客人數那就是我們要用力鼓掌而且為政府多按幾個讚的時候了

不要再讓台灣觀光旅遊沉淪了人民深切期盼
觀光
旅遊

相關新聞

台北國際旅展開幕 國家館探索台灣森林秘境
台北國際旅展開幕 國家館探索台灣森林秘境
2019/11/08 15:11
光棍節來場說走就走的旅行！ 盤點全球6大單身者必去景點
光棍節來場說走就走的旅行！ 盤點全球6大單身者必去景點
2019/11/07 10:18
打造友善旅遊環境 「2019穆斯林國際研討會」報名啟動
打造友善旅遊環境 「2019穆斯林國際研討會」報名啟動
2019/10/07 14:01
國旅卡鬆綁使用規定 明年元旦起平日也能刷
國旅卡鬆綁使用規定 明年元旦起平日也能刷
2019/10/03 13:59
行銷台灣有成　觀光局獲亞太旅行協會三大金獎肯定
行銷台灣有成　觀光局獲亞太旅行協會三大金獎肯定
2019/09/20 20:04