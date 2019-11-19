〈時評〉Nep2地熱井將變溫泉區 難怪執政4年地熱發電掛零

宜蘭縣前議長、三星鄉選出陳文昌議員在他FB上貼出：「三星鄉發展史上重要的一天、平地溫泉重大進展」標題訊息，在這個報導中陳文昌議員敘述其得意傑作，就是2015年到2017年間，科技部能源國家型計畫(NEP2)地熱主軸計畫，花了2億元在三星鄉紅柴林地區挖的地熱井兩口，一口為2,200公尺、一口2,800公尺改變用途。並說目前中央政府已由前宜蘭副縣長吳澤成政務委員出面協調，中央政府已同意將耕莘護校旁連同地熱井週邊4公頃國有地，交由宜蘭縣政府活化轉為平地溫泉區」。

目前正以無黨籍身份在宜蘭縣參選立委的孫博嵛女士，11月17日傳來上面這份資料給我，並且提出「為什麼紅柴林這兩口NEP2地熱井，可以不依照原先能源國家型計畫的規劃，溫度不夠不能作為發電用，就應該回填呢？這樣，我們四年前預測的，科技部的地熱計畫主持人與地方政治人物，一起掛羊頭賣狗肉，用地熱發電研發經費作溫泉資源探測，不是完全證實了嗎？」

11月14日早上10點我參加的綠黨不分區立委提名的記者會。綠黨宣布，不分區立委提名第一名鄧惠文醫師，第二名高成炎教授，第三名王浩宇議員。當然這是要在2020年1月11日大選中，綠黨得票率超過5%時，不分區第一名、第二名提名者才會成為立法委員。在這個記者會中，我講述我最主要的政見，就是要將核四廠及核二廠在內的核電廠，變為地熱電廠。我若選上了，這將是我在任期內推動的最主要的工作。我的目標是推動GW級的地熱電廠，在2035年時台灣要達到「無煤、非核且有20GW的地熱電廠」。

若再加上最近蔡英文總統宣布的增加10GW海上風機，使得2035年時海上風力總量達16.5 GW，則只要我們能夠將核一、核二、核三、核四及深澳電廠等，原先規劃的發電量全部轉為地熱發電，那麼2035年電力自主就不是夢想。

以下是我發表相關文章

2016年6月10日〈台灣民報〉「既然熱源來自龜山島火山、NEP2挖井為何不在海邊」。

2017年3月2日〈台灣民報〉「編列千億元綠能預算 變核二廠為地熱電廠」，

2017年4月10日〈台灣民報〉「再論如何將核四廠變成地熱電廠」，

2017年6月2日〈台灣民報〉「油管地熱管雙管齊下、救缺電」，

2017年6月30日〈台灣民報〉「四論核四怎麼辦」，有關核四廠變地熱電廠。

在這些文章中，我是在論述NEP2能源國家型計畫的第二口地熱井，不應該挖在三星紅柴林地區，而是應該挖在原先規劃第二年研究主題地點的利澤龍德工業區。並以蘭陽地熱資源公司規劃的101MW的深層地熱電廠，來驗證同樣離龜山島20公里的核四廠可以發展成一個GW級的地熱電廠。因為變電設施、饋線及發電機組都已經建好在核四廠內，只要熱源充足，那麼核四廠就可以變成地熱電廠。這樣，每度電的發電成本大約是3.5元左右。

兩年前，立委吳思瑤曾質詢過原能會，當時的主委有承諾要做「核二廠變地熱電廠的評估報告」，可惜到今日，我們還沒有看到該會的評估報告。因此，單單靠民進黨要廢核四，要將核電廠變成地熱電廠，顯然是力有未逮。這也正是我投入綠黨不分區的主要原因，希望接下來這兩個月，綠黨能夠透過選戰，將這個議題推動成政府真正能夠接受，並且變成蔡英文總統的政見。並在接下來的4年任內，至少讓核二廠及核四廠内都能夠挖一口5,000公尺深的地熱井。

以上是我這次參選的主要動力。