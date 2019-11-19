台灣新住民雙語寫作奪文學雙首獎 越腔誦李白詩句古意濃

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府11月16日舉辦「2019新北市文學獎、玩字時代暨新住民文學獎」聯合頒獎典禮，來自越南新住民武豔秋以越語及台語雙語寫作，分別獲得新住民文學獎散文(非中文)組優選及圖文創作組佳作，成為雙料獲獎者。

文學獎青春組散文和新詩類首獎由17歲的黃鈺棋奪得，她表示寫作的啟蒙老師是媽媽，一開始不知道自己有寫作天份，是媽媽發現並鼓勵她投稿，所以她小學六年級第一次投稿到國語日報，展開她的寫作之路。

而來自越南的武豔秋，嫁來台灣四年，以越臺雙語寫作獲得雙首獎，則是在先生的鼓勵下，第一次投稿就獲得首獎，心情相當意外又感動，她當場以越南語柔和的腔調念誦李白的靜夜思，新北市長侯友宜聽了表示，＂有一種類似咱台語的優美＂。

由新北市政府舉辦的「新北市文學獎」，今年徵件類別包含黃金組、散文、短篇小說、報導文學、青春組、繪本故事組及舞臺劇本組等，類別數為全國之最，總收件數達1781件。

今年首創「玩字時代」手寫文學競賽，鼓勵國小、國中學生及一般社會大眾手寫文字創作，感受手寫的文字温度，今年總收件數達780件。

而「新住民文學獎」則是鼓勵新住民透過文學創作，記錄生活點滴，分享生命色彩，今年收件數有108件。總競賽獎金為163萬元，今年總收件數達2669件，由81位評審委員，選出45位的得奬者，競爭激烈。