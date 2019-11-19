香港理大衝突：台灣學生受困　公視節目導演被捕

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港理工大學週日（17）遭到警方全面封鎖校園，數百名校園內示威者及人士受困至今已兩日，現傳出有台灣籍學生也在其中，我國陸委會表示，目前已與該名戴同學取得聯繫，目前暫無安全顧慮。

陸委會昨（18）日表示，香港辦事處於週日晚間接獲戴同學母親卜女士來電請求協助，其女為香港中五學生，受困於該校，希望我國駐處提供協助。

陸委會指出，駐處人員已與戴同學取得聯繫，戴同學雖暫無安全顧慮，惟因警方與示威者持續衝突對峙中，該校週邊皆已封鎖無法正常出入，駐處已提醒戴同學務必注意自身安全、遠離衝突地點，並將與其保持聯繫。

陸委會提及，駐處多次致電戴母獲悉，戴同學因手機遺失暫無法聯絡，駐處已依戴母提供相關資訊，積極透過各種管道協查，以確認其人身安全，並預為協助諮詢律師後續相關法律問題，俾便依其需求即時提供協助，以維護並保障戴同學的權益。

此外，昨日傳出一名受公視電視台委託拍攝節目的特約導演遭到警方逮捕。

公視昨日晚間發布聲明表示，香港籍獨立製片林子穎與鄧卓儒在10月間受公視節目《藝術很有事》委託，協助拍攝節目並持續至今。

公視指出，根據林子穎證實，並經香港記者協會向香港警務處公共關係科詢問後，獲知鄧卓儒已送至紅磡分區警署裡，但被捕原因尚不明。

據了解，鄧卓儒是週日晚間在尖沙咀一帶，獨自前往香港理大拍攝的途中被捕；公視目前正積極透過各種管道釐清訊息，提供相關協助，並期盼鄧卓儒一切平安。