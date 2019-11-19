【台灣民眾黨不分區立委】 賴香伶居首、「學姊」黃瀞瑩13 新光公主第7

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣民眾黨不分區立法委員提名名單今(19)日出爐，總共有29人，展現強烈企圖心。其中北市府勞動局長賴香伶居首，台北市長柯文哲愛將蔡壁如列第5，新光人壽保險股份有限公司副總經理吳欣盈與「學姊」黃瀞瑩分列第7與13。

完整名單如下:

1.賴香伶

2.張其祿(海選)

3.高虹安

4.邱臣遠(海選)

5.蔡壁如

6.楊博宇

7.吳欣盈

8.詹翔欽(海選)

9.陳琬惠(海選)

10.林國成

11.孫智麗

12.楊弘仁

13.黃瀞瑩

14.馮啟彥

15.江惠儀(海選)

16.羅義興(海選)

17.陳思宇

18.魏安國(海選)

19.李思慧(海選)

20.傅郁揚(海選)

21.何容君(海選)

22.端木正(海選)

23.陳安芃(海選)

24.何松穎(海選)

25.周思廷(海選)

26.李家齊(海選)

27.吳靜怡(海選)

28.張學翰(海選)

29.周芳如

民眾黨官方臉書今po文指出:

我們相信，眾人的智慧，會超越個人的智慧。

我們是台灣政治史上第一個海選不分區立委的政黨。

我們要證明，政治是用人唯才，不是只有發大財與芒果乾。



以台灣為名，以民眾為本。憑藉「開放政府、全民參與、公開透明」的理念，我們高舉「國家治理」，展開一場與眾人同行的「寧靜革命」。我們將前進國會，讓這個國家早該面對的國政沉痾，能以「民意」、「專業」與「價值」為本進行討論與修正。



這是一場改變政治文化的社會運動，我們歡迎所有人加入。

因為我們將會證明，政治能夠落實在人民生活的每一天。