【台灣民眾黨不分區立委】 賴香伶居首、「學姊」黃瀞瑩13 新光公主第7

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣民眾黨不分區立法委員提名名單今(19)日出爐，總共有29人，展現強烈企圖心。其中北市府勞動局長賴香伶居首，台北市長柯文哲愛將蔡壁如列第5，新光人壽保險股份有限公司副總經理吳欣盈與「學姊」黃瀞瑩分列第7與13。
完整名單如下:
1.賴香伶
2.張其祿(海選)
3.高虹安
4.邱臣遠(海選)
5.蔡壁如
6.楊博宇
7.吳欣盈
8.詹翔欽(海選)
9.陳琬惠(海選)
10.林國成
11.孫智麗
12.楊弘仁
13.黃瀞瑩
14.馮啟彥
15.江惠儀(海選)
16.羅義興(海選)
17.陳思宇
18.魏安國(海選)
19.李思慧(海選)
20.傅郁揚(海選)
21.何容君(海選)
22.端木正(海選)
23.陳安芃(海選)
24.何松穎(海選)
25.周思廷(海選)
26.李家齊(海選)
27.吳靜怡(海選)
28.張學翰(海選)
29.周芳如
民眾黨官方臉書今po文指出:
我們相信，眾人的智慧，會超越個人的智慧。
我們是台灣政治史上第一個海選不分區立委的政黨。
我們要證明，政治是用人唯才，不是只有發大財與芒果乾。
以台灣為名，以民眾為本。憑藉「開放政府、全民參與、公開透明」的理念，我們高舉「國家治理」，展開一場與眾人同行的「寧靜革命」。我們將前進國會，讓這個國家早該面對的國政沉痾，能以「民意」、「專業」與「價值」為本進行討論與修正。
這是一場改變政治文化的社會運動，我們歡迎所有人加入。
因為我們將會證明，政治能夠落實在人民生活的每一天。