【最新】香港理工大學已600示威者自首　部分學生攀繩索逃避警方逮捕

18歲以上的學生向警方自首後遭到逮捕 (美聯社)

18歲以下的中學生, 由數十位校長 (左)分別護送離開理工大學(美聯社)

部分示威者攀繩索逃離，他們不怕被逮捕，只怕被警察打死 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 香港鎮暴警察在理工大學與示威學生緊張對峙的局面，經過立法會議員與30多位中學校長等人多方斡旋，今天(19日)似乎稍微緩和。

美聯社引述香港特首林鄭月娥說，目前為止已經有600名學生離開理工大學校園，其中包括200名18歲以下的中學生。持續留在校園內的示威者目前僅剩下100人左右。

而所謂離開，就是遭到警方逮捕。林鄭月娥表示，除了200名中學生暫時未被逮捕之外，另外400人都已經被捕。

根據香港《明報》的報導，昨(18)日晚間將近10時左右，理大逾百示威者在Z座行人天橋攀繩索跳下漆咸道北行車天橋，逃向紅磡方向，其間有多輛電單車開到現場企圖接走示威者。警方向逃出的示威者施放催淚彈，示威者以汽油彈還擊。

將近19日凌晨時有示威者表示，建議「衝800米」方式殺出理大校園，有人還準備大批汽油彈和弓箭。但未達成共識。

昨深夜11點30分左右香港立法會前主席曾鈺成及港大法律系首席講師張達明、一名律師及聲稱有17歲女兒被困的家長也突然現身理大校園內。曾鈺成和張達明與示威者及守護孩子成員公開商討，示威者表示，並不怕被捕，只怕被警察打死，大家都想和平離去，希望警方先退出一條街，讓示威者離去。

在此同時立法會議員葉建源表示，數十位中學校長與警方協調後，正準備進入理大。學生如18歲以下，可到特定位置尋找校長，警方不會拘捕學生，拍照和記下身分證資料後可直接離開回家。但警方保留追究的可能。若年滿18歲，警方會立即拘捕，拘捕期間校長可陪同。律師會到登記地點協助。

今(19)日凌晨約有10名未滿18歲者登記離開理大，登記時還須接受搜身。理大校董會主席林大輝也進入理大校園，他表示，希望留守的學生珍惜健康、珍惜生命，盡快離開。他又表示，希望警方不要用武力進入理大校園。

時間回到稍早的昨天(18日)下午，有多名家長稱他們的子女受困在理工大學內，要求警方讓他們手牽手進校園內見子女一面。

傍晚立法會議員葉建源在臉書表示，數十名中學校長正前往理大支援學生。晚間7點左右葉建源發出新聞稿，聯同30多名中學校長共同呼籲警方和學生雙方保持冷靜、克制。據他們初步掌握資料，理大校園內有來自40多間學校、約100名中學生被困，學校教職員希望進入理大校園協助學生也受阻。

不少家長及師長因未能前往現場而感到非常憂慮。他們希望警方能夠批准校長及教師進入理大校園擔當斡旋角色，並陪伴學生及提供協助。

一名中學校長(中)護送學生離開理工大學 (上圖, 美聯社) 。另一名校長抱緊學生, 情緒有些激動 (下圖,美聯社)

一群學生在醫護人員引導下, 向警方自首 (美聯社)