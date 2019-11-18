中國再爆一例鼠疫　台灣疾管署：不排除及時發布旅遊疫情警示

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）繼內蒙古之夫妻確診「肺鼠疫」後，昨（17）日中國又新增一名「腺鼠疫」確診病例。我國疾管署表示，將密切監視中國鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示，提醒民眾注意防範。

根據內蒙古自治區衛生健康委員會官網通報，內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場一名55歲男子，於16日在烏蘭察布市化德縣醫院確診感染「腺鼠疫」，該患者5日曾在採石場剝食過野兔，28位密切接觸者已就地隔離醫學觀察，目前無發熱等異常症狀。

疾管署表示，內蒙古衛生當局昨天通報這起「腺鼠疫」新增病例，加上中國北京市12日公布一對住在內蒙古夫妻的2例「肺鼠疫」確診個案，中國今年共累計4例鼠疫病例(1例死亡)。

疾管署表示，鼠疫為存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，其最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。

一旦肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。肺鼠疫之飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫如未經治療其致死率為30～60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫之致死率。

國內自1953年後已未有鼠疫病例，但中國至今未根除，上次嚴重疫情發生於2009年共12例，其中3例死亡，2009年後病例數下降，2010年為7例，之後每年約發生0-3例。

據中國疾病預防控制中心說明，北京確診之鼠疫個案尚未有引起院內感染與社區感染的狀況，目前密切接觸者無發熱等異常症狀，疾管署將密切監視中國鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示，提醒民眾注意防範。