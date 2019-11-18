108.11.18 櫃買中心（例行記者會統計資料）

一、開戶數：

本年11月15日累積開戶數為16,415,347戶，較11月8日累積開戶數為16,400,540戶，增加14,807戶，增幅約0.09%。另本年11月15日現股當日沖銷累積開戶數為1,918,149戶，較11月8現股當日沖銷累積開戶數1,912,373戶，增加5,776戶，增幅約0.30%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月15日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,161戶較11月8開戶數176,437戶，減少276戶，減幅約0.16%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月15日止日均值為311.29億元，總成交金額為65,371.75億元，其中盤後定價交易金額為215.69億元。另本年度截至11月15日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.94%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.98%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至11月15日均值為7.32億元，總成交金額為1,538.10億元。

四、本年度上櫃有價證券截至11月15日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計653家，較上週(截至11月8日止)得為信用交易家數652家，增加1家。

(二)融資餘額為521.55億元，較上週(截至11月8日止)融資餘額523.85億元，減少2.30億元，減幅約0.44%。

(三)融券餘額為92,976張，較上週(截至11月8日止)融券餘額99,235張，減少6,259張，減幅約6.31%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.25%，較上週(截至11月8日止)之比例12.25%，增加0%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至11月8日止)之比例0.36%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至11月15日止，累計營業天數212日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計128期，發行餘額為5兆5,009.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計113家560期，發行餘額為1兆8,979.25億元，較上週增加55.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計129家157期，發行餘額為1,146.55億元，較上週減少3億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.09億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家355期，發行餘額為9,448.31億元，較上週減少50億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為31.65億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計656期約1,714.52億美元，較上週減少14.19億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計24家26期，發行餘額為92.42億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計2家2期，發行餘額為46.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為39兆9,765.99億元，日均值為1,885.69億元，包含：

1.買賣斷交易5兆6,445.92億元，日均值為266.25億元，佔總成交金額比例為14.12%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆8,298.18億元，佔買賣斷成交金額比率為67.85%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆8,147.75億元，佔買賣斷成交金額比率為32.15%（包含政府債券8,728.85億元，日均值為41.17億元；普通公司債7,629.62億元，日均值為35.99億元；金融債券1,576.58億元，日均值為7.44億元；外國債券212.70億元，日均值為1.00億元）。

2.附條件交易34兆3,320.07億元，日均值為1,619.43億元，佔總成交金額比例為85.88%，其中等殖成交系統成交金額為4,304.38億元，佔附條件成交金額比率為1.25%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為8.23億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為29.61億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.08億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為124.27億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣，以人民幣計價之成交金額為147.31億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,915.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,915.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,469.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計505.11億元，本年度累計成交金額為388.69億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計785.33億元，本年度累計成交金額為672.57億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,662.21億元，本年度累計成交金額為1,485.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額 3,200.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計624.56億元，本年度累計成交金額2,196.01億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.60億元，本年度累計成交金額131.36億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,604.30億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年11月15日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：18家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家(映興)

(六)待審議：4家 (山富、翔宇、應廣、康聯生醫)

二、截至108年11月15日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：241家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：33家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家 (穎崴、智聯服務、亞洲教育、晶呈科技)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：35家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年11月15日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：161家

(三)當年度累計輔導家數：26家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年11月15日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,107家

五、截至108年11月15日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.11.17~108.11.23)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6515 穎崴【凱基、兆豐、台新、華南永昌】 (108年11月19日)

6751智聯服務【福邦、台新】 (108年11月20日)