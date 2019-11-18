關懷老農漁民健檢 侯友宜：預防勝於治療，守護長者健康

市長侯友宜今(18)日到新北市立聯合醫院三重院區訪視農漁民長 者健康檢查，關心受檢農漁民長者健檢情形，並表示市府推動「 農漁民長者免費檢健」及推出「農漁民健康指引手冊」，雙「健」 齊發，以較少預防醫學資源，降低年長罹病機率， 可節省龐大醫療資源耗費，打造健康樂活城市。

為落實照顧農漁民政策，新北市政府辦理全國唯一「 農漁民長者健康檢查」， 針對農漁民長者常見的工作傷害項目及對發疾病規劃總價值約新臺幣 1萬2,000元的7大項重點檢查項目。

侯友宜表示， 鑒於心血管疾病是國人十大死因第二位，今(108)年度健檢項目 ，特別加入心血管疾病檢查， 並請聯合醫院引進高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描儀器， 這項技術無需打顯影劑，5分鐘即可有效監測心血管疾病， 以智慧儀器診測疾病，讓老農漁民非常安「心」， 亦落實本市智能城市政策。

侯友宜指出，市府推動「新北動健康」及「農漁民長者免費健檢」 政策，鼓勵長者以運動取代用藥，並透過健康檢查，預防、 降低罹病發生機率，此外，市府自開辦健檢以來， 已累積豐富的醫療資料，未來將結合新北動健康， 與醫院合作推出全國首創的農漁民健康指引手冊， 讓長者很容易預防和治療疾病，透過「健康檢查」及「 健康指引手冊」雙「健」齊發，可以較少的預防成本， 大大減少政府醫療資源負擔與耗費。

本日參加健檢的陳姓農友表示，自己行動不便， 原本沒有要來參加這次健康檢查，還好市府貼心安排專車接送， 讓我們可以享受免費健檢的福利，市長今天除了到院訪視， 還發送餐點及青農健康蛋捲，讓我們覺得「揪甘心」， 身為新北市的農民真的很幸福。

新北市政府辦理農漁民長者健康檢查，除安排專車接送外， 健檢後還有「售後服務」，醫院會親送檢查報告書， 並安排專人健康諮詢，健檢期程至11月30日截止， 尚未報名的農漁民長者請多多把握機會！