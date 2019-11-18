中華電信5G加速器 推動5G產業生態圈

5G高速率、低延遲、大連結三大特性，讓它的應用變得無限可能。 為了挖掘台灣5G應用創新實力，中華電信「 中華電信5G主題式國際創育加速器」，11月14~ 16日在經濟部中小企業處指導下， 帶領2019年遴選出來的10組優秀團隊， 登場亞洲最大創新創業嘉年華2019 Meet Taipei新創活動，現場不只吸引滿滿人潮， 還有產業專家與投資者觀展， 為新創團隊創造最大曝光效益與市場機會。

中華電信近年致力支持台灣在地新創進軍國際市場， 在11月16日特別舉辦中華電信5G主題式國際創育加速器《 團隊Demo Show X矽谷產業專業點評》，吸引大會現場創投和新創等目光， 活動開場由林國豐執行副總經理分享「中華電信5G策略思維」 的專題演講，清楚地讓與會的新創和創投業者， 了解5G特性及對產業的影響， 也清楚分析台灣建構5G環境的期程。並邀請兩位矽谷新創專家， 國家生技研究園區創服育成中心詹益鑑執行長及數位時代黃亮崢創新 長，擔任新創團隊的點評交流，也不約而同的表示：「 今天與會的10家新創都已經具備相當的成熟度， 台灣新創在技術的能量上是非常強的， 只是說要怎樣將自己的產品找到對的市場並找到破口；另外， 不管是要自做品牌或是以B2B模式與企業結盟， 創造自己的商業模式是最重要的一步。」詹益鑑執行長特別提到， 新創在募資的時候一定要讓投資人，印象深刻， 不只要讓投資人知道你現在要做什麼，更要讓他知道， 你已經做了什麼，你現在正要做什麼以及你未來能做到什麼， 建立鮮明的印象更增添得到募資的機會。 黃亮崢創新長則強調成長期的新創要強化商業模式， 清楚自己的定位並且多找尋與大企業的合作可能。

為了讓台灣新創成為最亮眼的「星」創家，在11月14~ 16日2019 Meet Taipei嘉年華上，中華電信特別邀請「 台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」會員蒞臨參與、 並整合總公司投資處、數據分公司、行動分公司、 電信研究院等主管親自全程參與本次與新創鏈結的系列活動， 除了與37家新創對接的「企業挺新創」、分享企業經驗的「 Meet Lounge」之外，還有「中華電信5G加速器專館」， 展出10家潛力新創的解決方案與創意，放大台灣新創團隊的能量， 並在現場規劃洽談區， 以便新創團隊可以隨時和有興趣的企業代表或投資者洽談合作， 爭取商機。不僅於此，中華電信明年2月還將贊助稜研、 偉薩以及南瓜虛擬科技等三個團隊， 攜手共同參加2020年巴賽隆納世界行動通信大會(MWC 2020) 4YFN新創活動，安排團隊在中華電信展館內露面， 藉此提升團隊的國際露出，爭取更多的國際業務媒合及投資機會。

本次參與中華電信5G加速器Meet Taipei活動共有11家新創，分別是稜研科技、偉薩科技、 慶奇科技、高尼亞科技、達標智源、博遠智能科技、雲守護安控、 鳴醫科技、司圖科技、航見科技、宜莫瑞科技，產品涵蓋軟體、 硬體及手機App、各自聚焦在5G毫米波、AI影像辨識與分析、 聲音辨識、無人載具、室內定位、遠距心理醫療、 360度全景相機、物聯網開發平台等不同領域， 充分顯現5G應用涵蓋各個不同產業，在發展上也必須透過結盟、 合作的方式，共同打造台灣5G產業生態圈及創新應用， 之後才有機會進軍國際市場，在全球5G發展中占有一席之地。

中華電信積極扶持新創團隊， 提供專業技術諮詢及5G實驗網進行POC驗證，更引進「 台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」 逾50個結盟企業的力量，共同協助台灣新創團隊成長， 加速5G創新應用服務的落地， 不只讓台灣企業與民眾及早享受5G的效益， 更要讓全球驚豔台灣在5G發展上的創新能量與努力。