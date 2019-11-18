台灣近視率近9成　眼科醫師：運動配戴錯誤眼鏡 恐有失明隱憂

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣近視率近九成，近視族從事運動不是配戴一般光學眼鏡就是選擇隱形眼鏡，眼科醫師指出這類眼鏡都是為靜態活動所設計，無法承受高速球類或肢體碰撞的衝擊，成為眼部受傷、甚至失明的雙隱憂，呼籲民眾近視應配戴不會脫落碎裂的PC鏡片「安全運動眼鏡」。

身為近視王國的台灣，每10人就有9人近視，近視人口高居世界第三。對於愛運動的近視族來說，配戴一般光學近視眼鏡除了容易晃動、滑落，以國人最常從事的籃球、羽毛球為例，若在搶籃板時遭到碰撞時，易導致鏡框斷裂眼部受傷；而被打擊時速快的羽毛球擊中眼睛，易造成眼睛血管破裂前房出血，若配戴隱形眼鏡不慎砸中眼睛後果更不堪設想！

三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文醫師補充說明，在臨床上青少年的確是運動眼部受傷的高風險族群，曾遇過國一男生被彈起來的網球打到眼鏡，鏡片破裂角膜被鏡片由中間切開，造成眼角膜破裂虹膜外流，特別提醒民眾配戴安全又看得清楚的運動眼鏡，才能讓享受運動之於，保護眼睛維持好視力。

呂大文醫師提醒挑選運動眼鏡應把握三大原則：

一、鏡片完全嵌入鏡框，受強烈撞擊也不脫落

一般光學、運動眼鏡遇外力撞擊鏡片易向內脫落，或與鏡框分離。應選擇鏡片完全嵌入鏡框，如：U型溝槽鏡框搭配盾型近視鏡片，即使受高速撞擊，鏡片和鏡框仍緊密結合，能有效保護眼部安全。

二、選用PC鏡片，防紫外線且耐撞力最強

目前市面上鏡片材質主要有三種：玻璃、樹脂及PC鏡片，其中玻璃鏡片易碎裂；樹脂鏡片不耐磨，運動時的沙塵易造成鏡面刮傷。

而耐衝擊度高的PC鏡片是防彈玻璃所使用之材料，本身還有抗紫外線效果，鏡片也通過依照美國FDA規範的抗衝擊測試。

三、鏡框選擇高彈性記憶樹脂，不易斷裂且貼合臉部不鬆動

在鏡框上應注意兩點，除了鏡框應選擇可承受多次彎折、即使遭受撞擊也不易斷裂之高彈性記憶樹脂材質，鏡框也應能貼合臉部，不因流汗或劇烈晃動而掉落。

呂大文醫師也說明儘管運動中有許多傷害眼睛的危險因子，但根據國健署研究，戶外活動能有效延遲近視變化和進展，一年可延遲30%，增加戶外運動是有效的減緩近視的方法之一。

對於困擾民眾的度數問題，呂大文醫師指出，與讀書、打字、閱讀時不同，運動時所需視野較廣，眼鏡度數在±50度以內是可接受範圍，民眾欲配戴近視運動眼鏡，應先至合格驗光處所取得處方箋後方能配鏡。