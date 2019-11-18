新住民自創品牌麻辣女王醬 推廣家鄉美食

新竹市政府推出的「新住民頭家護照」，集結市府長期陪伴與協助的10家新住民頭家，向民眾推薦新住民的好手藝。來自貴州的新住民怡瑄，經社會處長期陪伴，逐漸走出喪夫之痛，社會處協助通過食品檢驗與行銷擴大後，開始經營網路店面，建立「麻辣女王醬」品牌，一圓頭家夢想。

嫁到台灣已有二十年的怡瑄育有2名女兒，原與先生在香山區自營牧場，提供鮮奶給義美等食品大廠使用，生活穩定，偶爾自製家鄉口味的辣椒醬及一兩道家鄉料理給姊妹聚餐時品嚐。

3年前，先生因心肌梗塞突然過世，怡瑄在情緒及家庭經濟最低潮時，新住民家庭服務中心的社工陪伴怡瑄走過喪夫之痛，並陪同處理生活上的大小事。怡瑄決定用自己的專長來撐起一個家，因而製作有機辣椒醬，並為辣椒醬取名為「麻辣女王醬」。

新竹市新住民家庭服務中心看到許多正於創業階段的新住民頭家，因缺乏行銷技巧，雖創業卻很難被大家認識，故辦理行銷課程，教導新住民行銷概念。

怡瑄說以往銷售辣椒醬的方式，是透過朋友介紹或口碑吸引大家回購，拓展客群不容易。上過行銷課程後，了解行銷及商品拍攝技巧外，還將產品進行食品安全檢驗，再加上新住民中心社工陪同創立蝦皮賣場、fb粉絲專頁，利用line@生活圈建立優惠卷並與顧客互動，相信生意會越來越好，也謝謝新住民中心發行商品護照協助新住民做商品的行銷。（新聞轉載自新住民全球新聞網）