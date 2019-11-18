新心相印童遊美食 宜蘭邀民同享多元文化風情魅力

宜蘭縣政府為宣揚多元文化、強化公私部門協力合作，肯定家庭價值，17日上午9時30分在中興文化創意產業園區舉辦「新心相印-多元文化童遊美食暨親子闖關趣」活動，熱情邀請民眾共同參與，一起感受多元文化的風情與魅力。

本次活動以「新心相印，多元共融」為主軸，透過結合縣內各新住民據點、婦女團體及社區發展協會共同參與設攤，積極推廣新住民多元文化，創造多元文化交流的機會。

現場還有新住民姊妹表演傳統印尼舞蹈，及設有多元文化體驗專區，由新住民姊妹講述不同國家故事繪本，培養孩童多元文化觀念。另外，亦邀請新二代融合台灣民情及新住民文化，為大家帶來歌仔戲表演。

活動現場同時有宜蘭縣各社會福利網絡單位宣導，運用有趣的闖關集點方式，鼓勵民眾認識社會福利資源及服務，並強化落實社會安全的概念。

宜蘭縣政府表示，縣內新住民人口數已突破8,500人，宜蘭縣為人文薈萃的城市，不但擁有在地豐富的蘭陽傳統文化，亦因新住民在宜蘭紮根，而擁有豐富的新住民多元文化，為推廣新住民文化讓更多人認識，同時亦將宜蘭縣打造為多元文化族群宜居城市，希望透過「新心相印-多元文化童遊美食暨親子闖關趣」活動，傳達「共融，共好」概念，讓不管是來自東南亞或中國的新住民能在宜蘭這塊土地安居好生活。（新聞轉載自新住民全球新聞網）