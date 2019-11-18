連醫護人員都被捕 警方包圍香港理大千名示威者遭困

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）示威者與鎮暴警察在香港理工大學持續對峙，自昨（17）夜起衝突升級，展開激戰，警方不斷施放催淚彈緊逼，示威者以汽油彈阻止警方前進，直至今（18）日尚未平息，仍有千名示威者留在理大校園抗爭。

綜合港媒報導，昨日傍晚後衝突升級，催淚彈與汽油彈齊飛，示威者佔領漆咸道南及柯士甸道一帶，港警調來2輛水炮車及1輛裝甲車，網媒《癲狗日報》攝影記者遭水炮擊中，顱內出血緊急送醫。

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《民報》報導，晚間8點多，警方將裝甲車向示威者推進，車輛遭汽油彈攻擊燃燒，隨後退回紅磡站，現場多處遭汽油彈擊中起火，被隨後趕到的消防人員撲滅。

晚間9點左右，鎮暴警察對示威者喊話，要求從特定出口（李兆基樓（Y座））離去，但當部分示威者從該出口打算離去時，警方卻對出口施放催淚彈阻止。

衝突在入夜後越演越烈，鎮暴警察在半夜發出警告，要求示威者停止攻擊，否則「我們會在別無選擇下，使用所需的『最低武力』——包括『實彈射擊』！」，在此之後，理大附近開始出現許多手持「AR-15突擊步槍」人員巡邏。

今（18）日凌晨香港理工大學校長滕錦光，與香港浸會大學校長錢大康、香港城市大學校長郭位、香港科技大學校長史維和香港大學校長張翔發布聯合聲明，呼籲雙方克制，並盡速離開現場。

在此同時，港警以強大火力封鎖理大周圍，阻止任何人進出，今（18）日凌晨5點多，鎮暴警察一度突襲理大，突破正門，逮捕部分示威者，示威者投擲汽油彈回擊，並退守校園其他區域。

而理大校長滕錦光在神隱1日之後，終於透過臉書的影片，向外表示自己原本想前往校園斡旋，被港警阻止而作罷。

滕錦光說，希望示威者主動投降。此發言也引發香港學術界及民間輿論強烈反彈。

上午7點多，曾有部分示威者欲攀爬理大外圍柵欄撤退，被警方催淚彈逼得退回校園。警方並突襲理大醫護室，抓捕醫護人員及救援小組等，引發媒體界嘩然。

鎮暴警察僅放行持有記者證人員，並向示威者廣播，你們只有一條路，就是投降，或鎮壓後被逮捕，將理大內的學生逼到絕路，情勢高度緊張。

下午1點40分，示威者第三度試圖突圍離開理大，遭警方以水炮車及催淚彈，再度逼回校園內。民報記者表示，看見警員在無安全威脅下舉槍，發現有記者後在拍攝之前迅速放下手槍。

紅十字會人員在下午2點半進入理大校園進行醫護救援。

香港教育局今（18）日宣佈，基於安全考量，全港幼稚園、小學、中學及特殊學校等，明（19）日繼續停課。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校將持續停課至週日。