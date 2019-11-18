台灣之光　微電影《用心飛翔》奪下比利時非凡電影節大獎

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣首部以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為主題的罕病公益微電影《用心飛翔》再創佳績！近日又奪下第五屆比利時「The Extraordinary Film Festival(TEFF) 非凡電影節」-觀眾票選最佳短片獎！也是今年唯一獲獎的台灣影片。不僅讓台灣影像實力揚名國際的同時，更跨海讓全球更多人看見SMA病友家庭的困境。

《用心飛翔》是亞洲第一部以脊髓性肌肉萎縮症為主題的華語公益微電影，由台灣導演施祥德所執導，謝祖武、李維維領銜主演。此次共計830部作品參賽，《用心飛翔》以一部華語影片之姿，於歐洲成功跨越文化藩籬獲此獎項更顯殊榮。對此，施祥德導演表示，《用心飛翔》此次得獎對自己以及SMA病友而言都有重大的意義。

施祥德導演難掩內心激動表示：「當《用心飛翔》影片在現場結束播映後，我看到台下觀眾們落下眼淚的那一刻，心裡只有一個感受：我做到了！透過自己微小的力量，SMA的病友真的讓更多人看見了！雖然因為語言的隔閡，觀影者可能無法精準以語言溝通，但透過肢體和表情，我很清楚感受到他們眼裡的感動。」

一般父母對於孩子的成長是充滿期待的，第一次的爬行、第一句會說的話、慢慢的會站立、走路、奔跑…，對一般人來說，一般孩子如此自然與理所當然的成長過程，卻是SMA病友家庭最微小的夢想。

「我想要大家天天開開心心，我第二個願望是，我想要學跳舞…」《用心飛翔》影片中，來自一名年僅五歲、罹患第二型脊髓性肌肉萎縮症的小女孩樂樂一個單純的生日願望，卻道出了在台灣上千名SMA病友家庭共同的困境，以及對生命無助的微小期望。片中細膩的情感刻劃，表達出樂樂的身體雖然受到侷限，但心，卻是自由飛翔的，正如同所有的SMA「藏翼天使」病友一樣。

SMA是嬰兒死亡率最高的遺傳性疾病。施祥德導演說：「SMA疾病讓病友的人生在往前的同時，生命卻是不斷的倒帶似的，一個孩子從原本學習扶著走，後來卻只能在輪椅上，全身肌肉逐漸失去力量，最終將惡化成無法自主呼吸而死亡是身為父母心中最大的痛！如今藉由《用心飛翔》這部片於國際間的發光發熱，希望可以鼓勵台灣SMA病友要保持希望，為自己的生命奮鬥下去！