Leap UP！北市府創業輔導成果展　2019 Meet Taipei臺北新創館

臺北市身為臺灣首善之都，無論經濟發展或都市建設，都扮演領頭羊的典範角色，產業發展局近年來積極營造友善創業氛圍，今年為北市府第四年舉辦「臺北國際創業週」系列活動，其中「Meet Taipei創新創業嘉年華」更是每年的重頭戲。今天主辦單位以「The Startup Landscape 共建台灣創業地景」為主題，於11月14至16日為期三天於花博爭艷館舉行，串連「加速器」、「企業」、「投資人」三方與創業家們建立連結，整合國內外創投資源，勾勒豐富美好的創業地景。同時展開企業創投媒合會，第九屆的Meet Neo Star 創業之星選拔已經是新創圈最具指標的創業競賽，由200多家創業公司中，嚴選出最後 Top 30、具有潛力的創業新秀。

臺北市政府柯文哲市長出席Meet Neo Star 創業之星選拔表示，臺北市政府是創業家最強而有力的合作夥伴，產業局自104年開始成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室推動單一諮詢窗口服務，更推出臺北市產業發展獎勵補助計晝、臺北市青年創業貸款及臺北市中小企業貸款等相關創業優惠措施。

過去四年多來，獎勵補助及融資貸款金額雙雙破14億元；另提供創業者的孵化環境，進而吸引國內外創業家落腳本市，臺北市積極盤點本市既有及待活化利用空間，運用公有土地及既有設施，並整合民間資源與專業，打造新創基地，目前規劃22處新創基地，已有10處營運，餘12處未來幾年內將陸續完工營運；另，協助團隊國際化方面，北市府產業發展局率全國縣市政府之先，於2016年首創最高50萬元的「臺北市補助新創團隊海外參與創業計畫」，補助成立5年以下的新創團隊，參與海外創業活動的機票費、門票費、攤位費、進駐費及學費，至今已核定補助76案，共57家廠商受惠，核定金額達一千四百多萬元。相信透過國內外新創團隊的交流，能讓臺北市的創業團隊能更躍上一層樓，開創新視界。

臺北市政府產業發展局亦於Meet Taipei創新創業嘉年華中設立「Meet Taipei臺北新創館」集結產業局輔導成果，募集44組國內新創團隊參與展出，現場以展示、影片輪播的方式呈現，館內分為智能生活、數位創新、生技醫療、綠色循環等四大領域，使參觀者更能體驗臺北市創業生態圈的多樣性及前景。藉由此展覽，除了能瞭解臺北市創新創業的發展及資源外，更能讓有創意的服務及產品真正走入日常生活，讓大眾有機會接觸到臺北最具創新、創意的創業團隊。