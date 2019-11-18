2020《米其林指南》首度跨足臺中

自2018年隆重登台至今，「臺北米其林指南」成功帶動餐飲話題，並引發許多追星饕客來臺享受美食。11月14日，米其林正式宣布，2020年米其林指南評鑑將跨出臺北，首度跨足擁有多元餐飲文化的新興都市「臺中」，推出集合雙城魅力於一本的「米其林指南 臺北．臺中」。米其林指南亞洲區總監Nicolas Achard表示：「米其林指南過去兩年來發現臺灣除了臺北以外，還有許多城市都充滿潛力，隨著2020年米其林指南評鑑及推薦範圍擴大，期望讓世界看見更多的臺灣美食魅力。」

米其林指南透過介紹世界各地的特色美饌來表彰精采豐富的料理文化，2018年米其林指南登台，讓臺北繼巴黎、紐約、東京等各大城市的腳步之後，成為第31個擁有米其林指南的目的地，獲得推薦和成功摘星的餐廳及廚師大幅提升其地位和聲譽。

臺北米其林指南為臺灣的餐飲界搭建了向世界展示自己的平臺，不僅廚師名聲遠播，在地豐饒的物產更吸引諸多星級主廚來台客座交流。米其林三星餐廳 Alain Ducasse au Plaza Athénée的主廚Alain Ducasse來台時曾表示：「臺灣擁有許多天然、美味、營養的食材，值得被國際關注。」被譽為廚藝界明日之星且曾任職於米其林三星餐廳Azurmendi行政主廚的Aisha Ibrahim，對臺灣農作物的甜度、口感和品質感到驚艷，更以逾90%比例的臺灣在地食材打造新菜單。過去兩年間臺灣整體餐飲業展現出蓬勃的能量，吸引世界各地星級主廚、追星族來台感受在地飲食文化、體驗臺灣風土之悅。

米其林看好臺灣餐飲產業發展潛力， 2020年米其林指南評鑑及推薦範圍將從現有的臺北擴大到「臺中」，期望讓世界看見更多擁有豐沛能量的臺灣餐飲文化。臺灣擁有多元的特色美食及餐飲文化，米其林也非常榮幸能藉由米其林指南逐步為全世界的消費者，推薦更多與眾不同的風味食物及技藝卓越出色的餐廳與廚師。

「臺中」為全台第二大城，位處臺灣交通樞紐，近年城市進步快速，餐飲產業也隨之蓬勃發展，擁有許多令人印象深刻的在地美食。臺中餐飲創意能力可謂全臺翹楚，尤其特色地方小食極受歡迎，著名逢甲夜市商圈更有近1800個攤商店面，收納各種臺灣美食，每年創造近百億產值。臺中美食融合世界精粹，隨著豐富的時尚餐廳以及各式各樣特色餐館接連進駐臺中，各項優勢所創造的餐飲商機令人驚嘆。