馬公高中、師大附中參訪台師大　體驗特色課程助升學

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）台師大表演藝術所以創新課程及優異師資打響知名度，吸引國立馬公高級中學與國立臺灣師範大學附屬高級中學師生前往參觀，並參與「兒童劇場」課程，透過實際走訪，靈活的協助學生選擇未來方向。

臺師大發布新聞稿表示，國立馬公高級中學舞蹈班與國立臺灣師範大學附屬高級中學音樂班共37名師生，於近日陸續主動前來參訪臺師大表演所暨學士學位學程。經由表演所師生的熱情接待、詳盡介紹與課程體驗，讓來訪的兩校師生，明顯領略臺師大表演所的與眾不同。

臺師大指出，「只要願意用心學習，你們一定可以從表演藝術學士學位學程獲得最多！」臺師大表演藝術所所長夏學理表示：「原創華文音樂劇、鋼琴合作、行銷及產業三足鼎立的臺師大表演所，是華人世界的唯一！」此外，臺師大、臺大與臺科大的結盟，更使學生能夠享有最大自由度，橫跨三校汲取充足養分，從而強化一己的多元知能。

臺師大說明，以 「師大附中學長」身份出席歡迎會的梁志民教授，說明臺師大表演所由諾貝爾獎得主高行健講座教授領軍的師資群，每一位都是當前在各專業領域執牛耳的大師級人物，且總是以身作則地熱情付出所有。

臺師大透露，副教授范聖韜還邀請馬公高中舞蹈班的5位學生，直接參與「兒童劇場」課程的隨堂活動演練。在范聖韜的適性引導下，5位馬公高中舞蹈班的學生與修課的表演藝術學士學位學程學生，瞬間幻化為翱翔於天際的機群，一起以肢體與心，細細感受浮力與氣流。

帶隊前來參訪臺師大表演所的兩校師長表示，希望藉由此次的主動拜訪，讓學生們可以對 「傳說中」的臺師大表演所暨學士學位學程產生百聞不如一見的深刻認識。透過表演所師長與學生代表的現身說法，相信已讓專程前來的兩校學生，更確定自己的學習興趣以及選校標的。



活動照片（圖/夏學理提供）