無薪假最新統計 43家2668人

勞動部今天公布最新無薪假人數統計，本期（108年11月15日止）全台共43家事業單位實施，實施人數2668人，為今年最高，較上期增加628人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計43家，實施人數2668人。

上期事業單位中，目前停止實施者計13家，另新增9家，累計減少4家，實施人數新增628人。

勞動部表示，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休4天（含）以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，因為新增2家業者各約400多人，一家是太陽能電池製造業者、另一家是電子零組件批發；加上一家工具機業者維持上個月約400人，以這3家業者最多，其他狀況並無太大異動。

黃維琛指出，根據統計，往年都是接近年底，無薪假人數會有偏高的現象，現在整體趨勢來講與前幾年來說差不多，勞動部會持續關注事業單位的狀況，也會將訊息轉給經濟部，了解、幫忙產業；勞動部發展署也會有充電訓練，協助勞工。

無薪假統計每月分月中、月底兩次，根據資料，今年實施無薪假人數以本期2668人最多，其餘超過2000人的情況分別為8月中2012人、8月底2257人、9月底2097人、10月底2040人。