〈時評〉韓國瑜賢伉儷，少來了

有關韓國瑜賢伉儷的房產買賣成績單，有了最新的時間表：1993年3月700萬買入的北市鎮江街霖園，2001年5月原價賣出；2002年10月1220萬買入的雲林古坑天下一家，今年8月賠370萬賣出；2007年5月4177萬買入板橋東方明珠，2010年9月賣出，實賺1642萬；另於2010年9月以3910萬買入內湖新潤峰哲，2018年12月賠290萬賣出；2011年2月7378萬買入南港日升月恆，2015年12月賠428萬賣出（註：買入價包含銀行利息、修繕、仲介費）。

韓國瑜賢伉儷的買房賣房史，有兩個面向可以思考。

首先，自1993年3月至今，整整歷經26年8個月，共以1億8千625萬買過的6筆房產，其中以1億7千385萬買入的5房已先後脫手，共獲利553萬；扣除一年五個月買、賣房的空窗期，換算下來，每個月靠投資房產的獲利是18251元。撇開是否有施壓台肥借貸20％的難看吃相不論，吾人的結論是：二十幾年房市打滾獲利才區區553萬，一者表示沒有賺很多錢，再者也表示很不會賺錢！除非韓國瑜賢伉儷還有啥子沒曝光的投資這或押寶那的「理財術」與發財門路，否則，憑這麼遜色的房產買賣操作能力與績效，今天還敢拍胸脯保證要帶領所有國人「發大財」，你／妳能相信他嗎？會相信他嗎？

其次，2012大選時，蘇嘉全太太被質疑持有豪華農舍，蘇家的危機處理方式是將被點名的農舍與農地，無條件全數捐給屏東縣長治鄉公所。今天，韓國瑜太太名下的雲林古坑漂亮農舍，既然被質疑（也確實）有違建，不能像蘇家一樣乾脆將被批評的農舍捐出，格調已經被比下去不說，還不能就事論事，該拆就拆、該接受罰款就乖乖繳交罰款，而是選擇「斷尾求生」、「眼不見為淨」方式，把當地房仲業者估計市價1500、1600萬的豪華農舍，以跳樓價（姑且相信李佳芬說的）出售，將燙手山芋推給別人！不敢想像，這樣的一對，如果當上總統與第一夫人，台灣那天碰到有危機需要處理時，韓國瑜賢伉儷的解決問題之道，不會又是使出拿手的「斷尾求生」、「眼不見為淨」手法，把燙手山芋推給別人吧？

總言之，韓國瑜賢伉儷的房產買賣帳單，不是騙人，就是太遜了。如果是騙人，台灣人要選個騙子當總統嗎？如果是投資、理財的遜咖，卻大吹法螺要帶領全民「發大財」，繞了一圈，結果還是騙人，還是同樣得到「台灣人要選個騙子當總統嗎」的大哉問。

所以，騙人也好、太遜了也罷，只能說：韓國瑜賢伉儷，少來了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）