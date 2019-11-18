歡慶澳洲姐妹市友誼20年　展覽「小說：雙城計畫」台北登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）歡慶台北與澳洲伯斯締結姊妹市20週年，兩市府共同推出展覽「小說：雙城計畫」，共有13位台澳的當代藝術家參展，透過創作從小說、偽歷史、軼聞等角度切入，敘述建構虛實交錯的時空，自即日起至明（2020）年3月1日於北美館展出。

今年適逢台北市與西澳大利亞首府伯斯市（City of Perth）締結友誼城市20週年，在兩市市府共同推動下，今年7月由台北市文化局蔡宗雄局長代表市政府，赴澳與伯斯市府簽署文化藝術交流備忘錄，內容涵蓋視覺藝術、表演藝術、電影等領域，推展藝文專業合作，引領台澳交流邁入新扉頁。

台北市立美術館（以下簡稱北美館）與伯斯當代藝術中心（PICA, Perth Institute of Contemporary Arts）共同策辦的台澳主題策展交流計畫為備忘錄簽署後首波文化交流活動，是慶祝雙城友誼的重要里程，展覽開幕典禮（11月15日）伯斯當代藝術中心館長艾米．巴蕾特．蓮娜德（Amy Barrett-Lennard）也親自出席盛會，她說「此次合作突顯了雙方文化多元的共通特點。」



展覽開幕典禮當（15）日齊聚北美館館長（左4）及參展藝術家（圖/北美館）

「小說：雙城計畫」為台北、伯斯兩所藝文機構合作策展交流之成果。此次交流跳脫過去常見由館所各自規畫展覽再行交換的模式，改由雙方策展人交換駐點研究後返館策展。此一創新改變了展覽訊息的單向傳遞，進而賦予策展人觀察與論述的發揮空間。

北美館館長林平表示，「藝文機構的往來交流落實於友誼城市之關係中，具有極其特殊的意義，因為它可以深入歷史、了解現況，並尋求與時代的共感。」

北美館發佈新聞稿說明，「小說：雙城計畫」由北美館策展人簡正怡策展。前往伯斯駐地研究期間，策展人受在地文化體驗啟發，選定「小說」與「虛構故事」的概念為策展核心命題，透過藝術家作品中的主觀敘事建構虛實交錯的時空。

北美館表示，展覽邀請13位（組）來自台澳的當代藝術家共同參與，從小說、偽歷史、軼聞、個人記憶等殊異角度展開對兩地的探索。檢視台澳兩地文化當中，有原住民文化、南島語系、海洋文化、殖民歷史等相似的重要文化元素，在地理上雖然距離遙遠、文化連結卻格外密切。

北美館解釋，展出的6位（組）台灣藝術家及團隊，帶來的創作圍繞與歷史、城市、記憶相關的敘事軸線，解構再現台灣記憶中似曾相識、彷彿曾在你我身邊發生過的故事；另外，7位（組）來自西澳藝術家及團隊展出作品展現極具澳洲文化辨識度的元素，如西澳原生動物、原住民符號等，引領觀眾遙想遠在南太平洋彼端的文化風貌。

展出名單：張紋瑄、劉致宏、邱承宏、高俊宏+林住持+心妙法師、王鼎曄、楊季涓、丹．麥卡比（Dan McCabe）、伊娃．費南德茲（Eva Fernandez）、彭谷瑞（Gregory Pryor）、雅克布斯．卡波恩（Jacobus Capone）、歐加．席若尼（Olga Cironis）、琵拉．瑪塔．杜邦（Pilar Mata Dupont）、西澳約克鎮努恩嘎族社區與藝術社群聯盟（York Noongar community with Community Arts Network）。