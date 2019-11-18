〈財經主筆室〉阿里巴巴在港二次上市 對香港金融地位有何助益

中國雙11購物節正式落幕，天貓雙11平台成交金額高達人民幣2684億，再創新紀錄並較去年高出近26%優於預期，緊接而來阿里巴巴15日起公開在港招股，並將在本周三(20日)定價，阿里巴巴若順利在港上市，外界認為對中美貿易戰儘早落幕有利，但對目前正處於動盪之際香港金融地位，能夠發揮多少穩定效應，則仍有待繼續觀察。

阿里巴巴能扮演著中國經濟領頭羊角色嗎？幾點觀察：首先，阿里巴巴從2009年開始打造的雙11購物節，業績年年都創下新高，如今已是全中國最大購物節，今年訂單數再次打破去年紀錄，最高每秒達到54.4萬筆，是2009年第一次雙11的1,360倍，今年成交金額人民幣2,684億元（折合新台幣約1兆1,541億元），比去年的2,135億元高出26%。

中國雙11購物節如今規模，已遠超過美國黑色星期五和網購星期一的合併銷售額，面對中美貿易戰衝擊及中國經濟成長減緩疑慮，由今年銷售數字來看並沒有任何減緩跡象，雙11的存在帶動中國內需消費，激活中國經濟轉型和升級，原本美國預期藉由貿易戰開啟來懲罰中國，希望中國因經濟成長減緩來作出讓步，剛結束的中國雙11破表業績數字，著實讓美方專家意外。

其次，如今香港社會動盪加劇之際，阿里巴巴上周三(13日)在香港證券交易所提交初步招股文件，擬發行5億股普通股新股，並在港交所主板上市，最多可籌134億美元，15日起已正式公開招股，將在20日定價，對港交所而言，阿里巴巴上市除可提振低迷的市場，同時也將是香港9年來最大規模股票集資，阿里巴巴到香港進行第2次上市掛牌，對鞏固香港作為全球新股集資額前列的地位帶來助益。

由於阿里巴巴目前是亞洲市值最高上市公司，若依紐約證交所目前股價計算，現今市值約近4900億美元，而截至9月底止，阿里巴巴手上握330億美元現金，債務僅210億美元，況且雙11當天線上交易金額就高達380億美元，雖然這僅有小部份算是公司營收，阿里巴巴大部份獲利來自賣家廣告費及其它服務費用，亮麗業績仍受到矚目。

阿里巴巴既然現金闊綽並不缺錢，為何還要在香港上市呢？首先當然難脫政治干係，由於北京當局積極推動中國企業「更往祖國看一些」政策，在香港上市明顯有輸誠意味；再者，川普執政下的美國政府官員及議員，曾討論直接或間接強制中國企業退市，為避免哪天阿里巴巴被撤銷在紐約證交所上市地位，在香港上市也算是買保險作法。

再者，中國資本管制讓沒有海外資金投資人，很難買美國上市股票，但若在香港有上市，中國投資人就可透過「滬港通」來購買，阿里巴巴將獲取無法投資美股中國投資人的資金，「鮭魚返鄉」若起了帶頭作用，中國企業未來與美國連結越來越少，受貿易戰波及風險就越小。因此，阿里巴巴在港上市動作，對中美貿易戰提早解決，應具正面利多效應，但對處於風口浪尖的香港國際金融中心地位，能夠帶來多少穩定助益，則仍待時間觀察。