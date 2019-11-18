性侵醜聞搞失憶 英國安德魯王子：我不記得了

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）被指與未成年女子發生性關係的英國安德魯王子（Prince Andrew），日前接受BBC訪問時否認相關情事，原以為出面說明能平息爭議，不料越抹越黑，英國媒體痛批，簡直是一場皇室公關災難。

59歲的安德魯是已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之友，艾普斯坦涉嫌多起性侵與賣淫醜聞，在羈押期間自殺身亡。性侵案受害者朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）表示，2001年，她年僅17歲時，艾普斯坦用私人飛機將她載到世界各地賣淫，對象都是有頭有臉的人物，其中就包括英國伊莉莎白女王次子、皇位第八順位繼承人安德魯王子。

為了駁斥傳聞，安德魯在BBC訪問中，斷然否認這段過去，但其說法拙劣無比，用失憶這招，堅稱「不記得」與朱弗里見過面。就連BBC主持人追問，有張他摟著該名未成年少女的照片，安德魯都含糊其辭，暗指照片可能是造假。

美聯社指出，報導週六一播出，英媒一片譁然。專門報導英國皇室新聞的Royal Central編輯普洛克特（Charlie Proctor）搖頭，表示這種回應簡直就像「飛機撞油輪，引發大海嘯，接著引發核爆。」

安德魯否認女子的所有指控，更聲稱事發時他正帶女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）去一間倫敦披薩餐廳。這類說法引發網路一片嘲諷，有推特鄉民特別放了一段男子「火上澆油」的影片，加上標籤#Prince Andrew。

照理來說，英國皇室不太會答應這種邀訪，就算同意，也絕對謹慎發言。針對安德魯這荒腔走板的「澄清」，皇室觀察員表示，看來皇室得想方設法，將這公關災難的損害降至最低了。