鼓勵資金快匯回 財長：首年享稅率減半優惠

海外資金專法上路3個月，統計申請匯回規模已達新台幣235億元。財政部長蘇建榮呼籲，在專法上路1年內匯回實質投資，不僅可享稅率減半優惠，土地取得成本也較低，條件相對優惠，建議及早行動。

財政部長蘇建榮上午赴立法院財政委員會就「海外資金回台現況及後續管理，投資標的與因應策略」進行專題報告，並備質詢。根據財政部提出的書面報告，從「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）8月15日上路至11月15日，已收到56件申請案，申請匯回境外資金235億元，效果逐漸顯現。

對媒體詢問，台商資金匯回是否遭遇問題，此外，預估至年底匯回資金可達多少規模，又是否認為效果不彰。蘇建榮回應，目前沒聽到台商匯回有問題，台商都有自己的資金匯回管道，即使暫時遭遇問題，之後也可再來重新申請。

蘇建榮表示，目前正積極在各地巡迴與台商說明，希望他們在專法上路1年內可快點回來實質投資，早點回來，取得土地成本相對也會比較低，同時還可享稅率減半優惠，以4%課徵，同樣相對有利。

蘇建榮指出，不認為海外資金有所謂成效不彰的問題，目前專法才實施3個月，廠商都還在觀望，到2020年8月14日才上路滿1年，後續還有9個多月的時間觀察；現階段正積極與廠商溝通，尤其是就子法規部分，廠商清楚規定後，態度應該就會比較樂觀。