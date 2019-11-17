《紐時》揭403頁中共內部文件　證實拘禁殘害穆斯林

（台灣英文新聞 / 廖凱倫 綜合外電報導）根據《紐約時報》報導，一位要求匿名的中國政治機構成員向他們揭露中共內部機密文件，其中包括對當地官員的內部調查、對新疆維吾爾族人控制和監視的報告，以及習近平等官員的談話等資料。

此位匿名人士甚至表示期望藉由這些文件的公諸於世，能夠避免讓黨內領導人逃避大規模拘禁少數民族的責任，包括習近平在內，而《紐約時報》亦提出這次的舉報暗示著中共黨內不滿情緒升高。

據報導，中共為了培育新一代忠於中國共產黨的維吾爾公務員與老師，正讓新疆地區最優秀的維吾爾族年輕人至全國各大學深造，而當他們返鄉發現家人被拘禁之時，文件當中的「吐魯番市集教育培訓學校學員子女問答策略」就讓大眾看見中共當局是如何教導員工應對這批學生。其中一段回應是反過來勸學生要「珍惜黨和政府提供的免費教育機會，徹底清除錯誤思想，並學會漢語和就業技能，為你們一家人將來的幸福生活打好基礎」。

文章亦提及被拘禁者「思想上受到了不良思想的感染」，並寫道「病毒清除了，身體健康了」方能重獲自由。文中所稱的「病毒」便是指極端派系的伊斯蘭教思維。報導中也多次指出從揭露文件中顯示中共以反恐為名義施行集中教育營和2009年在新疆首都烏魯木齊發生的動亂、2014的炸彈恐怖攻擊，與多起國外的恐怖襲擊有關，而《紐報》點出美軍在阿富汗撤軍加劇了領導層的擔憂，助長了中共鎮壓行動。

另外，報導也說曝光文件論及2017年時任新疆最高安全官員的朱海侖曾把英國發生的恐怖襲擊歸咎於英國政策讓人權凌駕於安全之上 , 而習近平也於2014新疆的炸彈恐怖攻擊後對內發表演說曰「反恐怖、反滲透、反分裂」要「毫不留情」。由此可見中共政權為維持其所謂的穩定，不擇手段。